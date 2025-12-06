تونوتیژی لەناوەین دوو هێز ئەمنی لە نزیک چەمچەماڵ لە سلێمانی

شەفەق نیوز / سلێمانی

سەرچاوەیگ ئەمنی، ئمڕوو شەممە، راگەیان گرژییگ سنووردار لە ناوەین دوو هێز ئەمنی لە بازگەی "بانی مەقان" نزیک قەزای چەمچەماڵ لە پارێزگای سلێمانی رویدا، کە بویە مدوو وسیان وەختانە هامشوی ماشینەیل لەناو بازگەگە ئەرا وەخت کوڵیگ.

سەرچەوەیگ وە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان: "شەوەکی ئمڕوو گیچەڵیگ لەناوەین چەن ئەندامیگ هێز (کۆماندۆ) کە سوار ماشینیگ مەدەنی ببوین کە تواستن وە بازگەگە رەدبوون ، وەگەرد پۆلیس ئەمنی پاسەوان بازگەکە دروسببوی، ئیەش دویای ئەوەگ پۆلیس داوای ناسنامەی فەرمیی لێیان کردبوی."

وتیش، "ئەندامەیل (کۆماندۆ) ئامادە نەبوین ناسنامە داواکریاگ نیشان بدەن، ئیەش بویە مدوو دروسبوین گرژیگ و رەسیە ئەرا مەرافەی سنووردایگ لەناوەین هەردووگ لا، وەرجە ئەوەگ لایەنە باڵایەیل دەستێوەردان بکەن ئەرا ئارامکردن دۆخەگە".

وتیش "بارودۆخەگە جیگیر بوی لە دویای وەخت کوڵیگ دەسکریاس وە هاتوچوی وەشیوەیگ سروشتی لەناوچەگە وەبی توومارکردن هویچ زەردیگ چارەسەرکریاس".