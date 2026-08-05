تورکیا پرۆژە یاساییگ خەێدە رۊ ئەرا هەڵوەشانن پەکەکە و رێکخستن گلەوخواردن چەکدارەیلی

شەفەق نیوز- ئەنقەرە

پارت داد و گەشەپیدان دەسەڵاتدار لە تورکیا، ئمڕوو چوارشەممە، پرۆژە یاساییگ بەرزەو کرد ئەرا پەرلەمان کە ریکارەیل هەڵوەشانن پارت کرێکارەیل کوردستان رێک خەێد، وەگەرد سەرپەرشتیکردن چەکدانان و گلەوخواردن چەکدارەیلی، لە چوارچیوەی رێڕەو کووتاییهاوردن وەو ململانێیە کە دەیان ساڵە وەردەوامە.

وەپای ئامرازەیل راگەیانن تورکی، ئەنجومەن ئاسایش نەتەوەیی تورکی ئەرک پشتڕاسەوکردن لە جیوەجیکردن پرۆسەی هەڵوەشانن پارتەگە و چەکدانانی وەپای بڕگەیل پرۆژە یاساگە گرێدە مل.

پرۆژەگە خوازێد کە هیچ وەدۊاکەفتنیگ ئەرا ئەو جەنگاوەرەیل پارت کرێکارەیل کوردستانە نەکریەێد کە بەشدار نەەینە لە تاوانەیل کوشتن لە وەخت گلەوخواردنیان ئەرا تورکیا، وەگەرد وسانن فەرمانەیل زیندانیکردن کە دەرچگنە وەرانەور ئەو کەسەیلە کە وە پەیوەندیکردن وە پارتەگە تاوانبار کریانە.

یاساگە بڕیار لەبان دروسکردن دەسەیگ دەێد کە سەرپەرشتی جیوەجیکردن رێکارەیل بکەێد، کە جیگر سەرۆک و شمارەیگ لە وەزیرەیل و سەرۆک دەزگای هەواڵگری لەخوەی گرێد، لە وەختیگ دەسەیگ پەرلەمانی چەودیاری پرۆسەی وەدەسداین جەنگاوەرەیل پارتەگە و چەکدانانیان و وەدۊاکەفتن جیوەجیکردن بڕگەیل پرۆژەگە گرێدە مل.

پارت کرێکارەیل کوردستان لە مانگ ئایار/ مایۆ لە ساڵ گوزەشتە بڕیار چەکدانان و هەڵوەشانن خوەی دا وە وەدەمهاتن ئەرا بانگەوازیگ لەلایەن سەرکردە زیندانیکریاگەی عەبدولڵای ئۆجەلان.