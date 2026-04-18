تورکیا دەسخوەشی لە هەڵوێست نێچیروان بارزانی کەێد و نەکیشیان كوردستان ئەرا جەنگ ناوچەگە

نێچیروان بارزانی سەرۆک هەرێم كوردستان، ئمڕوو شەممە، وەگەرد یەشار گولەر وەزیر وەرگری تورکی باس دۊاترین پەرەسەنینەیل رەوشەیل ناوچەگە وە شیوەیگ گشتی، و کاریگەری و لیکەفتەیلی لەبان ماوەی دریژ کرد.

یەیش لە چوارچیوەی دیدارەیل سەرۆک نێچیروان بارزانی و دیدارە وەردەوامەیلی هات لە پەراویز کۆڕبەن دیپلۆماسی ساڵانەی ئەنتاڵیا لە تورکیا کە هەردگ لایەنەگە دووپات لەبان گرنگی وەردەوامبوین وسانن تەقە و بەدیهاوردن ئاشتی و مقیەتیکردن ئاسایش و ئارامی لە خوەرهەڵات ناوڕاس کردن.

لە لای خوەیەو، وەزیر وەرگری تورکی دەسخوەشی لە هەڵوێست هەرێم كوردستان کرد وە نەکیشیان ئەرا ناو جەنگ و گرژییەیل ناوچەگە، کە دووپات لەبان هەوەجە وە هەماهەنگی گشتگیر ئەرا مقیەتیکردن ئاسایش و ئارامی کرد، و لەی چوارچیوە ئافەرین لە رۆڵ سەرۆک نێچیروان بارزانی کرد.

لە لای خوەییش، سەرۆک نێچیروان بارزانی دووپات کرد و وت: هەرێم كوردستان جۊر هەمیشە چۊ مدوویگ ئەرا ئاسایش و ئارامی مینێد، و گوزارشت لە خواست وەرەونوابردن پەیوەندییەیل وە شیوەیگ گەورەتر وەگەرد دەوڵەتەیل هاوسا لەبنەمای بەرژەوەنیە هاوبەشەیل کرد.

پەیوەندییەیل تورکیا وەگەرد عراق و هەرێم كوردستان و هەماهەنگی هاوبەش لەناوەینیان، تەوەریگ ترەک ناو ئەو دیدارە بوی، وەگورەی بەیاننامەیگ لە سەرۆکایەتی هەرێم کوردستان.