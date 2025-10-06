توركيا وسانن کاروانەیل ئاسمانی ئەرا فرۆکەخانەی سلێمانی تا سەرتای ساڵ 2026 درویژەو کەێد

شەفەق نيوز- سلێمانی

فرۆکەخانەی ناودەوڵەتی سلێمانی، ئمڕوو دووشەممە، راگەیان کە دەسەڵات تورکیا بڕیار دا ماوەی وسانن کاروانەیل ئاسمانی و رەدبوین لە ئاسمان ناوەین تورکیا و فرۆکەخانەگە تا شەش کانوون دویەم ساڵ 2026 درویژەو بکەێد.

وەگورەی بەیاننامەیگ لە بەش پەیوەندیەیل گشتی لە فرۆکەخانەی سلێمانی کە رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز؛ دەسەڵات فرۆکەوانی مەدەنی لە تورکیا ئاگادارنیگ فەرمی دەرکرد وە درویژەوکردن بڕڤفر وسانن کاروانەیل ئاسمانی و رەدبوین لە ئاسمان ناوەین تورکیا و فرۆکەخانەی ناودەوڵەتی سلێمانی تا رووژ 6 كانون دویەم 2026.

یە چەن مانگیگە ئەنقەرە گشت کاروانەیل ئاسمانی لە فرۆکەخانەی ناودەوڵەتی سلێمانی، و رەدبوین فرۆکەیلی وە ئاسمانیەو وسان، لە بڕیاریگ وەردەوامە تا ئاگادارکردنیگ ترەک.