کتشناسی هەرێم.. تەپوتووز تا نیمەڕوو وەردەوامە و کەش لە ئیوارەو سەقامگیر بوود
2025-09-20T08:48:33+00:00

شەفەق نیوز ـ هەرێم کوردستان

وەڕێەوەبەرایەتی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو شەممە، راگەیان، تا  نیمەڕوو  خوەڵوارین وەردەوامە.

وەڕێوەبەرایەتیەگە  لە بەیاننامەیگ راگەیان "ئمڕوو  ئاسمان ساماڵە وەرد وەدەوامی بەرزەوبوین تەپوتوز تا وەخت ئیوارە، دویایی کەشەگە یەقامگیرەوبوود، و پلەی گەرمی  (2-4) پلە داوەزێد".

دیاریکرد "ئاسمان  سوو ساماڵە وەرد هەبوین تەپوتوز سوکیگ لە کەش، پلەی گەرمی نزیکە لە توومارەیل ئمڕوو".

بەرزترین پلەی گەرمی مەزەنەکریاگ:

هەولێر : 33 پلەی سیلیزی

سلێمانی : 31 پلەی سیلیزی

دهۆک : 32 پلەی سیلیزی 

ئامێدی : 29 پلەی سیلیزی

ئاکرێ : 32 پلەی سیلیزی

کەرکوک : 34 پلەی سیلیزی  

زاخۆ  : 33 پلەی سیلیزی

هەڵەبجە : 33 پلەی سیلیزی

سۆران : 30 پلەی سیلیزی

حاجی ئۆمەران : 23 پلەی سیلیزی

گەرمیان : 35پلەی سیلیزی.

