کتشناسی هەرێم.. تەپوتووز تا نیمەڕوو وەردەوامە و کەش لە ئیوارەو سەقامگیر بوود
شەفەق نیوز ـ هەرێم کوردستان
وەڕێەوەبەرایەتی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو شەممە، راگەیان، تا نیمەڕوو خوەڵوارین وەردەوامە.
وەڕێوەبەرایەتیەگە لە بەیاننامەیگ راگەیان "ئمڕوو ئاسمان ساماڵە وەرد وەدەوامی بەرزەوبوین تەپوتوز تا وەخت ئیوارە، دویایی کەشەگە یەقامگیرەوبوود، و پلەی گەرمی (2-4) پلە داوەزێد".
دیاریکرد "ئاسمان سوو ساماڵە وەرد هەبوین تەپوتوز سوکیگ لە کەش، پلەی گەرمی نزیکە لە توومارەیل ئمڕوو".
بەرزترین پلەی گەرمی مەزەنەکریاگ:
هەولێر : 33 پلەی سیلیزی
سلێمانی : 31 پلەی سیلیزی
دهۆک : 32 پلەی سیلیزی
ئامێدی : 29 پلەی سیلیزی
ئاکرێ : 32 پلەی سیلیزی
کەرکوک : 34 پلەی سیلیزی
زاخۆ : 33 پلەی سیلیزی
هەڵەبجە : 33 پلەی سیلیزی
سۆران : 30 پلەی سیلیزی
حاجی ئۆمەران : 23 پلەی سیلیزی
گەرمیان : 35پلەی سیلیزی.