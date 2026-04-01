ترەمپ پەلاماردان شوون نیشتەجیبوین نێچیروان بارزانی شەرمەزار کەێد

نێچیروان بارزانی سەرۆک هەرێم کوردستان، ئمڕوو چوارشەممە، پەیامیگ لە دۆناڵد ترەمپ سەرۆک ئەمریکی وەرگرد، کە لەناوی شەرمەزار ئەو پەلامارەیلە کرد کە کریانە بان هەرێم کوردستان، و تایبەت پەلامارەگە وەبان شوون نیشتەجیبوینی لە دهۆک، و دووپاتکرد لە پشتیوانی ویلایەتە یەکگرتگەیل ئەمریکی ئەرا عراق و کوردستان.

نووسینگەی راگەیانن سەرۆکایەتی هەرێم کوردستان، لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: نێچیروان بارزانی سەرۆک هەرێم کوردستان، ئیوارەی ئمڕوو، پەیوەندییگ تەلەفۆنی لە تۆم باراک، کلکریای تایبەت دۆناڵد ترەمپ سەرۆک ئەمریکی ئەرا سووریا و باڵیۆز ئەمریکا لە تورکیا وەرگرد.

بەیاننامەگە وتیش: باراک پەیامیگ لە دۆناڵد ترەمپ سەرۆکەو ئەرای هاورد کە لەناوی وە تونی شەرمەزار ئەو پەلامارەیلە کرد کە هەرێم کوردستان کردنە ئامانج، و ئەو پەلامارە وە فڕۆکە بیفڕۆکەوانەیل کە ماڵ سەرۆک نێچیروان بارزانی لە دهۆک کردە ئامانج، و ترەمپ هاوسووزی خوەی وەگەرد جەنابی نشان دا، و پرسە و سەرەخوەشی خوەی ئەرا خیزان شەهیدەیل دەرخست، و ئومید خاسەوبوین زویوەزوی ئەرا زەخمدارەیل خوازێد.

باراک وەپەی بەیاننامەگە، دووپات لە پشتیوانی تەواو لە سەرۆک ترەمپ و ئەمریکا ئەرا مقیەتیکردن ئاسایش و ئارامی عراق و هەرێم کوردستان کرد.

بەیاننامەگە دیاری کرد کە "سەرۆک نێچیروان بارزانی سوپاس ئی پەیوەندییە کرد، و دووارە پیزانین خوەی ئەرا هەڵوێستەیل و دەسمیەتیەیل ئەمریکا ئەرا عراق و هەرێم کوردستان کرد، و دیاری کرد کە لیکەفتەیل جەنگەگە لە ناوچەگە بویە تەوەریگ ترەک لە تەوەرەیل پەیوەندییەگە.

رویداو ئامانجگردن ماڵ نێچیروان بارزانی سەرۆک هەرێم کوردستان لە پارێزگای دهۆک وە فڕۆکەیگ بیفڕۆکەوان، شەممەی گوزەشتە، شەپوولیگ فراوان لە شەرمەزارکردن لەلایەن هیزەیل سیاسی و کەسایەتییەیل فەرمی و ناودەوڵەتییەو وەخوەی دی، کە پەلامارەگە وە هەڵکشانیگ رخدار و دەسدرویژییگ رەتکریاگ دانان، لە ناوەڕاس داواکارییەیل زویوەزوی ئەرا ئاشکراکردن ئەو لایەنەیلە کە جیوەجیی کردنە و سزادانیان و ریگریکردن لە دووارەبوین ئی جۊرە پەلامارەیلە.