‏ترەمب پیرووزبایی جەژن نەورووز لە سەرۆک هەرێم کوردستان کەێد

2026-03-28T12:32:41+00:00

‏شەفەق نیوز - هەولێر

‏سەرۆکایەتی هەرێم کوردستان، ئمڕوو شەممە، راگەیان  سەرۆک نێچیروان بارزانی نامەیگ پیرووزبایی وە بوونەی جەژن "نەورووز" لە لایەن دۆناڵد ترەمب، سەرۆک ویلایەتە یەکگرتگەییل ئەمریکا، وەدەسی رەسی.

‏وەپای بەیاننامەیگ کە لە سەرۆکایەتی هەرێم دەرچگە، ترەمب لە نامەگەی نویسانیە: "نەورووز ئاهەنگکردنە ئەرا هاتن وەهار، و نیشانەی سەرکەفتن هەمیشەیی رووشناییە وە بان تاریکی"، وتیش "ئی جەژنە دیرینە گوزارشت ساڵانەیگە لە هاز دەسوەپیکردن نووەیل".

‏سەرۆک ئەمریکا لە نامەگەی ئەرا نێچیروان بارزانی راگەیان "لە خودا خوازم جەژن "نەورووز" ئی ساڵە بوودە هووکار ئەرا ئەوزەڵداین و بەرزەوکردن بەهرەیل ئاشتی و کەرامەت ئایەم، و ساڵ نوو پڕ لە خێر و خووەشی بوود".

‏ترمب پیرووزبایی لە گشت ئەو کەسەیلە کرد کە جەژن "نەورووز" کەن، و لە کۆتایی نامەگەی وە زوان کوردی نویسان: "نەورووز پیرووز".

Shafaq Live
Shafaq Live
كوردى
كوردى
Radio radio icon