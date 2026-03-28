ترەمب پیرووزبایی جەژن نەورووز لە سەرۆک هەرێم کوردستان کەێد
شەفەق نیوز - هەولێر
سەرۆکایەتی هەرێم کوردستان، ئمڕوو شەممە، راگەیان سەرۆک نێچیروان بارزانی نامەیگ پیرووزبایی وە بوونەی جەژن "نەورووز" لە لایەن دۆناڵد ترەمب، سەرۆک ویلایەتە یەکگرتگەییل ئەمریکا، وەدەسی رەسی.
وەپای بەیاننامەیگ کە لە سەرۆکایەتی هەرێم دەرچگە، ترەمب لە نامەگەی نویسانیە: "نەورووز ئاهەنگکردنە ئەرا هاتن وەهار، و نیشانەی سەرکەفتن هەمیشەیی رووشناییە وە بان تاریکی"، وتیش "ئی جەژنە دیرینە گوزارشت ساڵانەیگە لە هاز دەسوەپیکردن نووەیل".
سەرۆک ئەمریکا لە نامەگەی ئەرا نێچیروان بارزانی راگەیان "لە خودا خوازم جەژن "نەورووز" ئی ساڵە بوودە هووکار ئەرا ئەوزەڵداین و بەرزەوکردن بەهرەیل ئاشتی و کەرامەت ئایەم، و ساڵ نوو پڕ لە خێر و خووەشی بوود".
ترمب پیرووزبایی لە گشت ئەو کەسەیلە کرد کە جەژن "نەورووز" کەن، و لە کۆتایی نامەگەی وە زوان کوردی نویسان: "نەورووز پیرووز".