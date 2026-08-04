تایبەت.. ديداريگ سەرۆک سووری و فەرماندەی "هەسەدە" لە ماوەی چەن سەعاتیگ لە دیمەشق گردەو کەێد

شەفەق نیوز - دیمەشق

سەرچەوەیگ حکومی، ئمڕوو سێشەممە، خەوەر داد کە چەوڕی کریەێد دیداریگ لەناوەین ئەحمەد شەرع سەرۆک سووری و مەزڵووم عەبدی، فەرماندەی هیزەیل سووریای دیموکرات (هەسەدە) لە پایتەخت دیمەشق لە ماوەی سەعاتەیل ئایندە بوەسیەێد.

سەرچەوەگە، لە قسەیلی ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز، دیاری کرد کە دیدارەگە لە کۆشک گەل لە پایتەخت سووری وە ئامادەبۊن ئەسعەد شەیبانی وەزیر دەیشت سووری و وەرپرس پەیوەندییەیل دەیشتەکی لە وەڕێوەبەرایەتی خوەسەری ئیلهام ئەحمەد ئەوەسا وەڕیەو چوود، و وتیش کە هەردوگ لایەنەگە باس لە رێڕەو پرۆسەی یەکگردنەگە کەن وەپای رێککەفتن 29ی کانوون دۊەم گوزەشتە لەناوەین حکومەت سووری و "هەسەدە".

لەلای خوەیەو، سەرچەوەیگ نزیک لە "هەسەدە" ئەرا ئاژانسەگە وت، کە "عەبدی داوا لە شەرع کەێد شمارەی لیوا سەربازییەیل و ئەندامەیل هیزەیلی کە تیکەڵ وە وەزارەت وەرگری سووری بۊنە لە هەردوگ کۆبانی و پارێزگای حەسەکە زیای بکەێد".

لە 29ی کانۊن دۊیەم/ یەنایەر گوزەشتە، حکومەت سووری و هیزەیل سووریای دیموکرات رێککەفتنیگ راگەیانن ئەرا وسانن تەقەکردن وەپای لەیەکفامستنیگ گشتگیر، کە پشت وە پرۆسەی تیکەڵکردنیگ یەک لەدۊای یەک بەسێد ئەرا هیزە سەربازی و کارگێڕییەیل لەناوەین هەردوگ لایەنەگە.

رێککەفتنەگە کشیانەوەی هیزە سەربازییەیل هەردوگ لایەنەگە لە خاڵەیل یەکانگیری لەخوەی گرێد، و چگن هیزەیل ئەمنی سەر وە وەزارەت ناوخۆ ئەرا ناوراس هەردوگ شار حەسەکە و قامیشلۆ ئەرا وەهازکردن سەقامگیری، و دەسکردن پرۆسەی تێیەڵکردن هیزە ئەمنییەیل لە ناوچەگە و دروسکردن فرقەیگ سەربازی کە سێ لیوا لە هیزەیل "هەسەدە" لەخوەی گرێد، بیجگە لە لیوایگ ئەرا هیزەیل کۆبانی لەناو فرقەیگ سەر وە پارێزگای حەلەب.

هەرلیوا رێککەفتنەگە تیکەڵکردن دامەزراوەیل وەڕێوەبەرایەتی خوەیسەری لەناو دامەزراوەیل دەوڵەت سووری وەگەرد جیگیرکردن فەرمانبەرە مەدەنییەیل لەخوەی گرێد، لە شان یەکلاییکردن مافە مەدەنی و پەروەردەییەیل ئەرا کۆمەڵگەی کوردی و مسۆگەرکردن گلەوخواردن ئاوارەیل ئەرا ناوچەیلیان.