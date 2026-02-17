‏تاڵەبانی و عەبدولواحید گفتوگو لەبان دروسکردن حکومەت هەرێم و حکومەت فیدراڵ کەن (وینە)

شەفەق نیوز - سلێمانی

‏بافڵ جەلال تاڵەبانی، سەرۆک یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان و شاسوار عەبدولواحید، سەرۆک جووڵانەوەی نەوەی نوێ، ئمڕوو سێشەممە گفتوگو لەبان پرس پێکهێنان حکومەت هەرێم کوردستان و حکومەت فیدراڵیی کردن.

‏سەرچەوەیل ئاگادار ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وتن: "بافڵ جەلال تاڵەبانی، سەرۆک یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان، لە شار سلێمانی دانیشتنیگ وەگەرد شاسوار عەبدولواحید، سەرۆک جووڵانەوەی نەوەی نوێ ئەنجام دا".

‏ وتیش "لە دانیشتنەگە باس لە گشت بارودۆخ سیاسی گشتی و دویایین ئەوزەڵکردنەیل ناوچەگە کریاگە، وەگەرد باوەت دروسکردن حکومەت هەرێم کوردستان و حکومەت فیدراڵی".

‏وەپای سەرچەوەیل "لەو چەوەپیکەفتنە باس لە ریەیل وەرەونوابردن پەیوەنییەیل دوو لایەنە و کارکردن هاوبەش کریاگە، ئەرا خزمەتگوزاری فرەتریگ پێشکەش وە هاوڵاتییەیل بکریەێد و خاسەوکردن بارودۆخ گشتی ".

‏

‏

‏