تاوان نادیاریگ لە هەولێر.. پەیاکردن تەرمیگ لەناو ماڵیگ سزیای

دەزگایەیل ئەمنی، ئمڕوو دووشەممە، تەرم پیاییگ لەناو ماڵیگ سزیای پەیا کردن، لە رەوشەیل نادیاریگ ناوڕاس شارەگە، وەگەرد نشانەیل زاقیگ ئەرا گومان تاوانی.

پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز وت: ئاگر لەناو ماڵیگ لە گەڕەک "كانی" لە هەولێر هیز گرد، کە تیمەیل وەرگری شارستانی دویای کپەوکردن ئاگرەگە، تەرم پیاییگ لەناو تەمەن پەنجا ساڵە پەیا کردن.

وتیش: نشانەیل سەرەتایی نشان کەن کە ئەگەر هەس ئەو پیاوە وەڕکە رویداو ئاگرەگە تویش تاوان کوشتن هاتگە، وتیش: ماشین قوربانیەگە لە وەردەم ماڵەگە نەمەنیەسەی، ئەراوە گومان تاوان کوشتن ئەرا دزیکردن پەیا بوود.