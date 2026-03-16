تاوان نادیاریگ لە هەولێر.. پەیاکردن تەرمیگ لەناو ماڵیگ سزیای

2026-03-16T12:26:33+00:00

شەفەق نيوز- هەولێر 

دەزگایەیل ئەمنی، ئمڕوو دووشەممە، تەرم پیاییگ لەناو ماڵیگ سزیای پەیا کردن، لە رەوشەیل نادیاریگ ناوڕاس شارەگە، وەگەرد نشانەیل زاقیگ ئەرا گومان تاوانی.

پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز وت: ئاگر لەناو ماڵیگ لە گەڕەک "كانی" لە هەولێر هیز گرد، کە تیمەیل وەرگری شارستانی دویای کپەوکردن ئاگرەگە، تەرم پیاییگ لەناو تەمەن پەنجا ساڵە پەیا کردن.

 وتیش: نشانەیل سەرەتایی نشان کەن کە ئەگەر هەس ئەو پیاوە وەڕکە رویداو ئاگرەگە تویش تاوان کوشتن هاتگە، وتیش: ماشین قوربانیەگە لە وەردەم ماڵەگە نەمەنیەسەی، ئەراوە گومان تاوان کوشتن ئەرا دزیکردن پەیا بوود.

