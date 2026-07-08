ئیتالیا "بەرزترین میدالیا" بەخشێدە نێچیرڤان بارزانی (وینە)

شەفەق نیوز - هەولێر

ئمڕوو چوارشەممە، حکومەت ئیتالی بەرزترین میدالیای وڵاتەگە، بەخشیە نێچیرڤان بارزانی سەرۆک هەرێم کوردستان، وە رێزگردن لە تەقەلایەیلی لە چەسپانن ئارامی لە ناوچەگە.

پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز وت، کە باڵیۆز ئیتالی گشتی لە عراق، و نوێنەر سەرۆک ئیتالی، نیکۆلۆ فۆنتانا، "میدالیای ئەسارەی ئیتالیا" بەخشیە سەرۆک هەرێم کوردستان لە رسوومیگ فەرمی لە هەولێر.

لەلای خوەییشەو بارزانی لە وتەیگ لە پەراویز رێزلێنانەگە، سوپاس خوەی ئەرا حکومەت و گەل ئیتالیا پیشکەش کرد ئەرا پاڵپشتی وەردەوامیان ئەرا هەرێم کوردستان، تایبەت لە پرۆسەی رێکخستن و چاکسازی هیزەیل پیشمەرگە.

سەرۆک هەرێم کوردستان دووپات کرد کە فرە بەرز ئەو یارمەتییە سەربازییە و مەشقەیلە نرخدار کەیمن کە ئیتالیا پیشکەش وە هێزە ئەمنییەیلە لە هەرێمەگە کەێدیان، کە رۆڵیگ گرنگ داشتنە لە هازدارکردن توانایەیل پیشمەرگە.

وەگەرد لایەن سەربازی، نێچیرڤان بارزانی رووشنایی خستە بان رۆڵ وەرچەو ئیتالیا لە بوارەیل مەدەنی و کلتووری، و بای ئەوە کرد کە ئەو وڵاتە هاوبەشیگ سەرەکی بۊە لە مقیەتیکردن کەلەپوور و کلتوور لە هەرێم کوردستان. و ئی دەسمیەتیەیلە وە بەشیگ لە ستراتیژیەت ئیتالیا ئەرا مقیەتیکردن ناسنامە و میژووی ناوچەگە دانریەێد، وەگەرد دابینکردن ئارامی ئەمنی.