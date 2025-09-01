بڵویزەی ئاگر لە کۆمەڵگەیگ نیشتەجیبوین لە هەولێر بەرزەوبوود (وینە و ڤیدیۆ)
شەفەق نیوز ــ هەولێر
سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو دووشەممە، خەوەردا لە هیزگردن ئاگر گەپیگ لەناو کۆمەڵگەی نیشتەجیبوین "مامۆستایان ستی" نیشتەجیبوین لە هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان.
سەرچەوەگەوە ئاژانس شەفەق نیوز وت، "ئاگر لەناو یەکیگ لە شوقەیل کۆمەڵگەی نیشتەجیبوین ماموستایان ستی کە کەفێدە بان ری هەولێر شەقلاوە هیزگرد".
وتیش؛ "تیمیگ لە وەرگیری شارستانی رەسینەس شوین رویداوەگە و دەسکردنە ە ئۆپراسیۆن کپەوکردن ئاگر" دیاریکرد "لایەنە ئەمنیەیل لێکۆڵینەوە لە هووکار رویداوەگە وازکردنە.