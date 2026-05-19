بەنداوەیل کوردستان پڕ بوون لە ئاو.. و دووکان نزیکە لە تافاو

وەڕێوەبەرایەتی گشتی بەنداوەیل لە هەرێم کوردستان، ئمڕوو سێشەممە، راگەیان کە بڕ ئاوەیل هەڵگیریاگ لە بەنداوەیل و دەریاچە دەسکردەیل لە 9 ملیار مەتر سێجا رەد کردگە لە ماوەی ئی ساڵە، وەگەرد رەسین زوورم بەنداوەیل ئەرا ئاست پڕبوین.

رەحمان خانی وەڕێوەبەر گشتی بەنداوەیل هەرێم ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: گشت بەنداو و گوڵەمەیل هەرێم کوردستان پڕ بوینە و رەسینە سەر، بیجگە لە هەردوگ بەنداو دووکان لە سلێمانی و گۆمەسپان لە هەولێر.

وەپای ئامارە فەرمییەیل، هەرێم کوردستان 25 بەنداو و 178 دەریاچەی دەسکرد دیرێد، کە سالانە ئەرا هەڵگردن ئاو وەکار تیەن.

خانی دیاری کرد کە بەنداو دەربەندیخان نزیکەی 3 ملیار مەتر سێجا لە ئاو هەڵگیریاگ توومار کردگە، لە وەختیگ بەنداو دهۆک لە 50 ملیۆن مەتر سێجا رەد کردگە.

هەمیش وت: کە بەنداو دووکان تەنیا وە یەک مەتر و 15 سانتیمەتر خوازێد ئەرا رەسین وە پڕبوین تەواو، لە وەختیگ کە بڕ گشتی ئاو هەڵگیریاگ لە گشت بەنداوەیل رەسیەسە زیاتر لە 9 ملیار مەتر سێجا.

وەپای داتایەیل حکومەت هەرێم کوردستان، 11 بەنداو و 58 دەریاچەی دەسکرد ترەک هێمان لە ژیر جیوەجیکردن و دروسکردنە.