بەنداو دوکان لە پڕبوین تەواو نزیکەو بوود.. کەمتر لە دوو مەتر مەنیە بڕەسێدە سەر

وەڕێوەبەرایەتی بەنداو دوکان لە پارێزگای سلێمانی، ئمڕوو دووشەممە، راگەیان کە ئاست ئاو لە بەنداوەگە وەردەوامە لە بەرزەوبوین رووژانە، وە چەسپانن ئەوەگ کە بەنداوەگە تەنیا 1.80 مەتر لە پڕبوین تەواو جیایەو کەێد.

کۆچەر جەماڵ وەڕیەوەبەر بەنداوەگە، ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: ئاستەیل ئاو لە بەنداوەگە وە شیوەیگ رووژانە بەرزەو بوود، و لە وەخت ئیسە تەنیا 1.80 مەتر مەنیە تا بەنداوەگە بڕەسێدە پڕبوین تەواو.

وتیش: وەردەوامبوین داهاتە ئاوییەیل وەرەو بەنداوەگە وە ئاستەیل ئیسە، ئەگەر رەسین بەنداو دوکان وەرەو پڕبوین تەواو لە ماوەی ئی ساڵە زیاترەو کەێد.

وتیش: ئاستەیل ئیسەی ئاو بەنداوەگە هاوشیوەی ئەو ئاستەیلە هەژمار کریەێد کە لە ماوەی ساڵەیل 2003 و 2016 توومار کریانە.

هەرێم کوردستان ئی ساڵە شەپولەیلیگ لە واران و وەفر وەخوەی دی، وەپێچەوانەی ساڵەیل گوزەشتە، کە بەشداری کرد لە دەوڵەمەندکردن چەم و دووڵەیل و بەرزەوبوین ئاستەیل ئاو لە بەنداوەیل لە ناوچەیل جیاواز هەرێمە.

بەنداو دوکان لە ساڵ 1959 لەبان چەم زێی بۊچگ لە پارێزگای سلێمانی دروس کریاس، و کوینترین بەنداو ستراتیژییە لەبان ئاست عراق، و جیاوازە وە دیزاینە کەوانەییە کۆنکرێتییەگەی وە بەرزی 116 مەتر، و دەریاچەگەی جی 6.8 ملیار مەتر سێجا لە ئاو لەخوەی گرێد.

بەنداوەگە رۆڵیگ سەرەکی لە بەرهەمهاوردن وزەی کارۆئاوی رانێد، و رێکخستن ئاویاری چەمە کشتوکاڵییە فراوانەیل، بیجگە لەوە کە رویکردنیگ گەشتیاری سەرەکییە لە هەرێم کوردستان.