بڕیگ لە پەنابەرەیل کورد لەناو ئاوەیل فەرەنسا گیر تیەن
شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن
چالاکوان کاروبار پەنابەرەیل رەنج پشدەری، ئمڕوو چوارشەممە، راگەیان وە مدوو کونابوین بەلەمیگ لە ئاو فەڕەنیا شمارەیگ کووچبەر کورد لە ئاوەیل گیرکردنە.
رەنج دیاریکرد" شمارەیگ کووچبەر کورد کە خوازینە وەرەو بەریتانیا کووچ بکەن لە ئاوەیل فەڕەنسا وە مدوو کونابوین بەلەمەگەیان گیرکردنە و داوای وە هانا چگن کەن".
لەلای ترەک، دەزگای لوتکە ئەرا کاروبار پەنابەرەیل، ئمڕوو چوارشەممە راگەیان، بەلەمیگ وە ریکەفت لە رووژ یەکشەممەی وەرین وە ریکەفێد و لە رووژ سێشەممە لە نزیک دوورگەی لێسبۆس لە دەریای ئیجە پلیاس و کووچبەریگ گیان لەدەسدا.
دیاریکرد، پاسەوانەیل کناراوەیل یۆنان لە ئەنجام پلیان بەلەمیگ کووچبەرەیل لە نزیک دورگەی لێسبۆس ١٧ کووچبەر رزگار کردنە و تەرم کووچبەر ژنیگیش دراوردنە باوجی رەگەزنامەی کووچبەرەیل ئاشکرانکردنە.