بەغدا و هەولێر ڕێککەفتن نەفت واژوو کەن؛ لە ماوەی دوو رووژ هەناردەکردن دەسوەپی کەێد

شەفەق نیوز - کەرکوک/ هەولێر

وەزارەت سامانە سرووشتییەیل لە کوردستان و وەزارەت نەفت عراق و کۆمپانیا نەفتیەیل رێککەفتنیگ سێ لایەنی واژوو کردن کە ری سازێد ئەرا دووارە دەسکردن وە هەناردەکردن نەفت هەرێم کوردستان لە ری لویلەی نەفت جەیهانەو.

وەگورەی ئەو سەرچەوەیلە کە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وتن: شاندەگە راستەوخۆ لە وەزیر نەفت عراقەو هاتگە ئەرا کۆتاییهاوردن وە هویردەکارییە تەکنیکی و کارگێڕییەیل ئەو رێککەفتنە. بڕیارە سوو سێشەممە رێککەفتنەگە بخرێدە وەردەم ئەنجومەن وەزیرەیل وە سەرۆکایەتی محمد شیاع سودانی ئەرا دەنگدان و رەزامەنی فەرمی.

ئەو سەرچەوەیلە وتنیش: "رێککەفتنەگە بریتییە لە وەرپرسیارێتی هەناردەکردن نەفت هەرێم وە کۆمپانیای نەفت باکوور لە ری لویلەی جەیهانەو، کە لە کێڵگەیل کەرکوکەو دەسوەپی کەێد و وە خاک تورکیاوە رەد بوود، و رەسێدە بەندەر جیهان کە ئەرا دەریای ناوڕاس کلی کەێد.

بڕیارە لەماوەی دوو رووژ ئایندە کارەیل پەمپکردن دەسوەپی بکەێد، ئەوەیش دویای بەسانن زوورەملی کە زیان دارایی گەورەیگ وە عراق و هەرێم کوردستان رەسانیە کە ملیارەها دۆلار رەد کەێد، وەگورەی خود سەرچەوەیل.

هەناردەکردن نەفت هەرێم کوردستان لە 25 ئازار 2023 وسیا، ئەوەیش دوای بڕیاریگ ناوبژیوانی ناودەوڵەتی کە داوا لە تورکیا کەێد ری وە هەناردەکردن نەفت هەرێم نەێد وەبی رەزامەنی حکومەت فیدراڵی لە بەغدا.

لەو رووژەو، کلکردن بارەیل کە رووژانە وە 450 هەزار بەرمیل مەزەنە کریەێد، پەکی کەفتگە، کە 400 هەزار بەرمیل لە هەرێمەو و 50 هەزار بەرمیل لە کێڵگەیل باکوور کەرکوکە. ئی بریانە بویە مدوو زیان دارایی رووژانە کە زیاتر لە ٣٠ ملیۆن دۆلارە، وەگورەی مەزەنەیل نافەرمی.