بەغداد و هەولێر.. گردەوبوین نوویگ ئەرا چارەسەرکردن گیچەڵ نەفت و مووچە

جیگیر سەرۆک ئەنجومەن وەزیرەیل، وەزیر پلاندانان، محەمەد عەلی تەمیم، ئمڕوو سێشەممە، گردەوبوین فراوان هاوبەشیگ ئەنجامدا لەناوەێن حکومەت فیدڕاڵی و حکومەت هەرێم کوردستان، ئەرا گفتوگوکردن لە دۆسیەی مووچە و نەفت.

وەزارەت پلاندانان عراق لە بەیاننامەیگ رەسیە ەسیە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان "لە دیدارەگە وەپیاچگن کریا لەبان گیچەڵەیل هەڵپەسێردراگ ناوەین هەردوگ لا، جویر بەرهەمهاوردن و هەناردەکردن نەفت، داهات نانەفتی، هەمیش تەوتینکردن مووچەی فەرمانبەرەیل هەرێم، وە پشتبەسان وە بڕیار دادگای فیدراڵی لەوبارە.

وەپای بەیاننامەگە، بەشداربویەل دیاریکرد، پێشکەفتن وەرچەویگ وەدەسهاتیە، وەتایبەت لە دۆسیەی بەرهەمهێنان و هەناردەکردن نەفت هەرێم، وەپای گشت مەرج و داواکاری هەوەجەیل ئەرا دەسوەپیکردن پرۆسەی بەرهەمهێنان و هەناردەکردن لەری کۆمپانیای نیشتمانی وەبازاڕکردن نەفت (سۆمۆ) جیوەجیکریاگ، گفتوگۆیەیل وەردەوامن ئەرا تەواوکردن ئەو مەرجایلە کە مەننە پەیوەستن وە دۆسیەیل ترەک.