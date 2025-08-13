بەغداد و كوردستان لەبان دووارە هەناردەکردن نەفت رێککەفن

شەفەق نيوز- هەولێر

وەزارەت سامانەیل سروشتی لە حکومەت هەرێم کوردستان، ئمڕوو چوارشەممە، وەگەرد وەزارەت نەفت عراق، رێککەفتن لەبان دووارە هەناردەکردن نەفت هەرێم کوردستان، وەگورەی میکانیزمیگ تایبەت.

وەگورەی ئەو زانیاریەیلە کە کەفتنەسە دەس ئاژانس شەفەق نیوز؛ رێککەفتنەگە ئویشێد: هەناردەکردن وەگورەی بەرهەم رووژانە بوود، دویای دیاریکردن 50 هەزار بەرمیل ئەرا خوازینەیل ناو هەرێم، و ئەو بڕە کە مینێدەو دریەێدە دەس کۆمپانیای سۆمۆ سەروە حکومەت فیدراڵی.

زانیاریەیل نشان دەن کە رەشنویس ئی رێککەفتنە وەلایەن شاند وەزارەت نەفت فیدراڵی و شاند وەزارەت سامانەیل سروشتی لە هەرێم کوردستان واژوو کریا، دووپاتیش کرد کە شاند فیدراڵی ئەرا بەغدا گلەو خوارد.

هەر وەگورەی ئەو زانیاریەیلە، دەسکردن وە هەناردە ریکارەیل دانوسەنین ناوەین حکومەت فیدراڵی و حکومەت تورکیا خوازێد وەرجە جیوەجیکردنی.

وەرجەیە، لە مانگ گوزەشتە، سەرچەوەیگ ئاگادار ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز ئاشکرای رێککەفتنیگ ناوەین بەغداد و هەولێر کرد لەباوەت دووارە هەناردەکردن نەفت کوردستان، کە وەگورەی ئەو رێککەفتنە حکومەت هەرێم کوردستان 240 مليار دينار جویر داهات مانگ ئایار و حوزەیران وەڕیژەی 120 مليار دينار لە مانگیگ بەردە دەس حکومەت فیدراڵیر وەگەرد کلکردن 230 ألف بەرميل نەفت لە رووژیگ ئەرا بەغداد، تا وەرانەور ئەوە بەغداد مووچەی فەرمانبەرەیل هەرێم کوردستان هن ئی دوو مانگە کلبکەێد.