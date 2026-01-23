بەغداد.. کوردەیل فەیلی وسیانیگ ئەرا پشتگیریکردن کوردەیل الفيليون ينظمون وقفة لمساندة كوردەیل "رۆژاڤا" رێکخەن (ڤیدیۆ)

2026-01-23T18:06:56+00:00

شەفەق نيوز- بەغداد 

بڕیگ لە نوینەر و جەماوەرەیل کوردەیل لە بەغداد، ئمڕوو جمعە، وسیانیگ پشتگیریکردن کوردەیل لە ناوچەیل سوریا (رۆژاڤا) رێک خستن، لە شوین ئەو پەلامارەیلە کە وەبانیان جیوەجی کریەێد.

لەو وسیانە بڕیگ لە نوینەر و سیاسەتمەدارەیل وە وەرپرسەیل و کویخا و دەمچەرمگەیل بەشداری کردن ئەرا ناڕەزایەتی لەبان وەسەرهاتەیل کورد لە سوریا.

حەیدەر عەلی نوینەر کوردەیل فەیلی ئەرا پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز وت: ئمڕوو کوردەیل فەیلی وە پشتگیریکردن برایەیلیان لە گەل کورد لە سوریا وسیانە، و وە ناڕەزایەتی لەبان ئەو وەسەرهاتەیلە وەبان پیکاتەیل، و یەیش بەڵگەیگ ئاشکراس لەنوای کۆمەڵگای ناودەوڵەتی و لە نوای مافەیل مرۆڤ.

داوا لە کۆمەڵگای ناودەوڵەتی و ریخریاگەیل ماف مرۆڤ کرد مار بکەن ئەرا وسیان دەسوەجی ئی دەسدرویژیەیلە کە خاوەن ئی تاوانەیلە وەرپرسایەتی تەواو لەلی هەڵگرن، کە ناکۆکیەیل وە ئاڵووزکردن چارەسەر نەکریەن و و کوشت گەل ئیمە، کە چارەسەری بایەسە وەوە یەکە کە مافەیل گەل کورد بیریەن لە هەر دەوڵەتیگ بوون.

لەلای خوەییش، سڵاکار مونیر حەداد ئەرا پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز وت: ئی وسیان ناڕەزایەتیە وەلایەن کوردەیل فەیلی دژوە ئەو پەلامار تونەڕەویە و رەگەزپەرسی شۆڤینی بیمارە تیەێد وەلایەن رژیم تاوانکار لە سوریا وەبان گەل کورد.

وتیش: ئیمە ناسیایمنە وە هەڵوێستەیلمان جویر کورد، ئیمە بەشیگ لە کوردستانیمن، و شانازی وەوە کەیمن، و ئامادەیمن ئەرا هەڵگردن تفەنگ ئەرا برایەیلمان لە سوریا و لە گشت شوینیگ.

لەلای خوەییش، شێخ عەدنان حەمید شەفی سڵاکار سەرۆک وەزیرەیل وت: داواکاریەیل ئیمە مرۆییە، کە کووە نەتەوە یەکگرتگەیل و یاسای ناودەوڵەتی، وەداخەو لەبان مرۆڤایەتی، و ئەڕا ری وە ئەسر دویەتیگ کورد ری بیەیمن و بیلیمن گیسی بووڕن، وەلێ ئی کارە وەبان کورد چشتیگ نوو نییە.

ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وتیش: کوردەیل بەغداد ئامادەن ئەرا وەرگریکردن لە گشت کوردیگ لە گشت شوینیگ لەڕوی زەوی.

 فوئاد عەلی ئەکبەر، سڵاکار کاروبار کوردەیل فەیلی لە پەرلەمان عراق، ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: گەل ئیمە لە خوەرئاوای کوردستان تویش پەلاماریگ وەحشیانە تیەێد وەلایەن چەتەیگ لە نانەزگخوەرەیل و لەیاسادەرچگەیل وەناونیشان سوپای سوریا، دەسکردن وە کوشتن و بڕین ئی گەل چەوسیایە.

 وتیش: ئیمە لێرا وسیمن تا بویشیمن ئیمە کەلیگ مردن لە تیوڵمان نویسیای، وەلێ نیەمریمن، و پرس کورد ئەوەسا وە شەڕ و ویرانی وەبان گشتی گلەو خوەێد، چوینکە لە ناوچەیگ تایبەت لە دەیشت عراق نییە، کە درویژەدانی رەسێد ئەرا گشت ماڵیگ عراقی چ سوننی بوود یا شیعە، یا ئەگەر عەرەب بوود یا مەسیحی یا کورد، کە گشتی پابەندە وە پشتگیریکردن و وسیان لەشان چەوسیایەیل.

    

ڤیدیۆی 1

ڤیدیۆی 2

ڤیدیۆی 3

ڤیدیۆی 4

ڤیدیۆی 5

ڤیدیۆی 6

ڤیدیۆی 7

