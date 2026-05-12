بەغداد سپۆنسەر مووچەیل نیسان ئەرا هەرێم کوردستان تەواو کەێد.. و هەولێر دەسنشان وە کەمییگ لە شایستەی خانەنشینەیل کەێد

شەفەق نیوز - بەغداد / هەولێر

وەزارەت دارایی عراق، ئمڕوو سێشەممە، پویلیگ دارایی کە بڕەگەی 298 ملیار دینارە خستە ناو هەژمار وەزارەت دارایی و ئابووری لە هەرێم کوردستان ئەرا مووچەی فەرمانبەرەیل و کراکارەیل لە کەرت گشتی هەرێم کوردستان ئەرا مانگ نیسان / ئەپریل گوزەشتە.

وەپەی ئەو زانیارییەیلە کە رەسینەسە ئاژانس شەفەق نیوز، ئی بڕە خریاسە ناو هەژمار وەزارەت دارایی هەرێم لە لق بانک ناوەندی عراقی لە شار هەولێر ئەرا تەواوکردن سپۆنسەر مووچەیل نیسان گوزەشتە.

لەلای خوەییش دارایی کوردستانی لە بەیاننامەیگ دووپات کرد کە دۊایین بەش لە پویل مووچەیل مانگ نیسان ئەرا فەرمانبەرەیل و مووچەخوەرەیل لە هەرێم وەرگردگە، کە بڕ گشتی رەسیەسە (961,736,000,000).

هەرلیوا دارای لە بەیاننامەگەی ئاشکرا کرد کە وە هاوشیوەی مانگەیل گوزەشتە و وەگەرد رەسین سپۆنسەر مووچەیل مانگ نیسان، وەزارەت دارایی لە حکومەت فیدڕاڵی بڕ (16,624,814,478) دینارە لە مووچەیل مانگ نیسان کل نەکردگە، کە هن شایستەیل مووچەی مانگەیل گوزەشتە ئەرا خانەنشینە شارستانی و سەربازییەیلە.

یەیش هاوەخت تیەێد وەگەرد راگەیانن وەزارەت دارایی و ئابووری، پیرەکە یەکشەممە، وە دانان زیاتر لە 50 ملیار دینار لە داهاتەیل نانەفتی ئەرا مانگ نیسان / ئەپریل گوزەشتە لە هەژمار بانک وەزارەت دارایی فیدڕاڵی.

وەزارەتەگە لە بەیاننامەیگ وت: بڕ 50 ملیار و 292 ملیۆن و 213 هەزار دینار عراقی خستیەسە هەژمار دارایی فیدڕاڵی لەلای لق بانک ناوەندی عراقی لە هەولێر، و ئەوەیش جویر بەشیگ لە ریکارە داراییەیل پەیڕەوکریاگ ئەرا یەکلاییکردن داهاتە نانەفتییەیل لەناوەین هەرێم کوردستان و حکومەت فیدڕاڵی ئەرا مووچەی مانگانەی فەرمانبەرەیل کوردستان.