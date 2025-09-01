بەشداریکردن فراوانیگ کشاوەرزەیل لە ڤیستیواڵ ئەنویر و بەرهەمە ناوخوەیەیل لە رەواندز (وینە)

شەفەق نیوز ــ هەولێر

ناوچەی رەواندوز لە هەولێر، ئمڕوو دووشەممە، دەسکرد وە ڤیستیواڵ ئەنویر و بەرهەمەیل ناوخوەیی، وە بەشداریکردن شمارەی گەپیگ لە کشاوەرز و بایەخدەرەیل وە کشاوەرزی، وەگەرد ئامادەبوین مەردم ناوچەگە و میوانەیل کە ئامادەبوین ئەرا ئاشنابوین وە دارترین جویرەیل بەرهەمە ناوخوەیەیل.

بەهزاد خوداداد، کە یەکیگە لە رێکخەرەیل وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، "ناوچەی رەواندوز وە یەکیگ لەو ناوچەیلە دانرێد زیاترین جویر ئەنویر بەرهەم تیارێد، وەی مدوو وەی مدووە رێکخسن ڤیستیواڵەگە تەنیا ئەرا ئەنویر نییە، گشت بەرهەمە ناوخوەیەیل ترەک گرێدەو".

وتیش "گرنگی فیستیواڵەگە ها لە پاڵپشتیکردن کشاوەرزەیل ئەرا ئەوزەڵداین وە بەرهەمەیلیان، و پاڵپشتی بەرهەمەیل ناوخوەیی وە گشتی".

لای خوەیشەو، کشاوەرز ئیسماعیل کە یەکیگ بوی لە بەشداربویەیل پێشانگاگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، لە فیستیواڵەگە نزیکەی "12 جویر ئەنویر پیشکەش کردیە" دیاریکرد ئێ بەشداریکردنە دەرفەت گرنگیگە ئەرا ناسانن بەرهەمەیل ناوخوەیی و پەیوەنیکردن وەرد ئەو کەسەیلە گرنگی وە بەرهەمە کشاوەرزیەیل دەن.