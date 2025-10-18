بەرەی فەیلی باس بەشداریکردن ژن کورد لە هەڵوژاردن عراق کەێد

شەفەق نيوز- بەغداد

بەرەی فەیلی، ئمڕوو شەممە، کۆڕیگ باسکردن لەباوەت ژن کورد فەیلی لە هەڵوژاردن پەرلەمان عراق و پشتگیریکردن ئەو لیستە رێکخست کە نوێنەرایەتیی کەێد.

خانمە پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز وت: کۆڕوگە وە بەشداریکردن کاندید سارە عەبدولڵا فەیلی، و رەنا ئەحمەد مەندەلاوی وەرپرس کۆمەڵەی ژن فەیلی، وە ئامادەبوین بڕیگ لە ژنەیل فەیلی وەڕیەو چگ.

کۆرەگە وە ناسانن تەقەلا و رەنجەیل ژن فەیلی دەسوەپی کرد و ئەو رۆڵە کە ژن فەیلی لە پرس سیاسی رانیە، لە بەشداریکردن کارای وەگەرد هەڵوێستەیل چەسپیاگی لە وەرگریکردن لە ئازادی و گلەوداین مافەیل وەگورەی چوارچیوەیل یاسایی.

ڤیڤیان فەیلی وەرپرس بەرەی فەیلی ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز دووپات کرد کە ئیمە کە ژن فەیلی وەرپرسایەتی گەورەیگ لە هەڵوژاردن پەرلەمان هەڵگرێد، دیاری کرد کە گەنگ ژن فەیلی تەنیا دەنگیگ هەرلیوا نییەر بەڵکم پەیامیگ وەردەوامی و هەڵسیان و نووەوکردن ناسنامەی نیشتمانییە وەشیوەی گشتی، و ناسنامەی فەیلی وەشیوەی تایبەت دیرێد.

وتیش: نویسنگەی راگەیانن بەرەی فەیلی تەقەلا کەێد ئەرا رەسانن دەنگ ژن فەیلی و دیاریکردن رۆڵ راسگانیی لە هەڵوژاردن تا بوودە بەشیگ راسگانی و کارا لە پرس ئاڵشتکاری.

لەلای خوەییش؛ سارە عەبدولڵا خانمە کاندید فەیلی باس ئەو پاڵپشتیکردنە کرد کە لەلایەن ماهیر رەشید سەروک بەرەی فەیلی وەرگرێد، و لە جویراجویر بەرەیل فەیلی، چوینکە پەیامەگەی وەرگریکردن لە پیکاتەی فەیلی و گلەوداین مافەیل زەفتکریایی هاناوی.

وتیش: یەکڕزی فەیلی و هاوکاری هاوبەش و وازبوین لەبان ئەو هیزەیل نیشتمانیە کە پاڵپشتی پرس فەیلی کەن ئەوەسا کاریگەری گەورەیگ لە داناین یاساییەیل گرنگیگ لەلی بوودەو لە بەرژەوەنی چین فەیلی کە هیمان لە کاریگەری ئەو ماوەی تاریکە ژیەن.

وتیش: ژن فەیلی هوشیاری فرەیگ هەڵگرێد و بویە خاوەن بڕوانامەیل ئەکادیمیایی کەێدەی شایستەی هەڵگردن وەرپرسایەتی، چە لە پەرلەمان یا لە کابینەیل وەزارەتی لە حکومەت هاتگ.

هەمیش وت: وە دەسکردن لە هوشیاریی و رکداریی لەبان ئاڵشتکاری و خاسەوکردن رەزی پیکاتەی فەیلی، ئەوەیان کاریگەری ئەرێنی لەلی بوودەور وەتایبەت ئی پیکاتە هیمان زیان لە پەراویزخستن و دویرخستن و گومابوین مافەیل وەخوەی دوینێد.

لە گۆڕەکە باسەیل رۆڵ ژن فەیلی لە هەڵوژاردن پەرلەمان گوزەشتە کریا، و دیارترین دەرکەفتەیل ئەو بەشداریکردنە، و گرنگی کارکردن بەشداریکردنی لە هەڵوژاردن هاتگ تا بوودە کاریگەریگ راسگانی لە نەخشەی سیاسی عراق.