بەریتانیا پەلاماردان ماڵ نێچیروان شەرمەزار کەێد و هوشداری لە دەرئەنجامەیل پەرەسەنین لە عراق دەێد

ئیڤێت کوپەر خانمە وەزیر دەیشت بەریتانیا، ئیوارەی ئمڕوو یەکشەممە، پەلاماردان ماڵ نێچیروان بارزانی سەرۆک هەرێم کوردستان لە پارێزگای دهۆک شەرمەزار کرد، لە وەختیگ کە پابەندی وەردەوام لەندەن وە هەماهەنگی و پشتیوانی ئەرا هەرێم دووارە کردەو.

و یەیش لەناو پەیوەندییگ تەلەفۆنی هات کە نێچیروان بارزانی لە ئیڤێت کوپەر وەرگرد، وەپەی بەیاننامەیگ لە سەرۆکایەتی هەرێم کە رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز.

کوپەر، وەپەی بەیاننامەگە، شەرمەزاری تون خوەی ئەرا ئەو پەلامارەیلە نیشان دا کە هەرێم کوردستان کردنە ئامانج، و پەلامارەگە وە فڕۆکەی بیفڕۆکەوان کە دۊکە ماڵ سەرۆک نێچیروان بارزانی لە دهۆک کردە ئامانج، و سەرەخوەشی و هاوخەمی خوەی پێشکەش وەردی و وەگەرد خیزانەیل پێشمەرگە کرد کە لە پەلامارەیل دۊایی ئەرا بان هەرێم کوردستان شەهید و زەخمدار بوین.

وەزیرەگە دووپات کرد، کە وڵاتەگەی وە گرنگییگ فرەوە نووڕێدە ئاسایش و ئارامی عراق و هەرێم کوردستان، و پابەندی وەردەوام بەریتانیا وە هەماهەنگی و پشتیوانی دووارە کردەو.

لەلای خوەییشەو، نێچیروان بارزانی سوپاس کوپەر کرد ئەرا پەیوەندییەگەی و پشتیوانی و یارمەتییەیل بەریتانیا ئەرا عراق و هەرێم کوردستان، و دووپات کرد کە هەرێم کوردستان نەویەسە بەشیگ لە جەنگ و هۊچ وەختیگیش نیەوود، وەپەی بەیاننامەگە.

بەیاننامەگە دیاری کرد، کە هەردوگ لایەنەگە لە تەوەریگ ترەک لە پەیوەندییەگە هویروڕا ئەرا یەکتری وتن لەبان پرۆسەی سیاسی لە عراق و هەرێم کوردستان، و دۊاترین پەرەسەنینەیل جەنگەگە و دەرئەنجامەیلی لەبان ناوچەگە و جەهان.

هەرلیوا هەردوگ لایەنەگە دووپات کردن لەبان "گرنگی پەیاکردن چارەسەرەیل ئاشتیانە و خەسەوکردن تەقەلایەیل دیپلۆماسی ئەرا کوتاییهاوردن وە جەنگەگە".

رویداو پەلاماردان ماڵ نێچیروان بارزانی سەرۆک هەرێم کوردستان لە پارێزگای دهۆک وە فڕۆکەی بیفڕۆکەوان، دۊکە شەممە، شەپوولیگ فراوان لە شەرمەزارکردن لەلایەن هیزەیل سیاسی و کەسایەتییە فەرمی و ناودەوڵەتییەیلەو دروس کرد، کە پەلامارەگە وە پەرەسەنینیگ رخبار و دەسدرویژییگ رەتکریاگ دانە قەڵەم، وەگەرد داواکاریەیل زویوەزوی ئەرا ئاشکراکردن لایەنە جیوەجیکارەیل و پرسیارکردن لەلیان و نواگیریکردن دووارەبوین ئی جویرە پەلامارەیلە.