بەرهەمکرن 20 جۊر نوو لە تۊمەیل لە هەرێم کوردستان و بەشەوکردنی لەبان جفتیارەیل

شەفەق نیوز - هەولێر

وەزارەت کشتوکاڵ و سەرچەوەیل ئاویی لە هەرێم کوردستان، ئمڕوو سێشەممە، بەرهەمکردن 20 جۊر نوو لە تۊم دانەوەیل راگەیان، و دووپات کرد کە دەس کەێدە بەشەوکردنی لەبان جفتیارەیل وە رێژەی 2٪ لە ماوەی ئی ساڵە وە ئامانج خاسەوکردن چۊنایەتی بەرهەمهاوردن کشتوکاڵی.

نەبەز رەفعەت، وەڕێوەبەر گشتی رێنمایی و لێکۆڵینەوەی کشتوکاڵی، ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت، کە تۊمە نووەیل لەڕی ناوەندە کشتوکاڵییەیل لە گشت هەرێم کوردستان بەشەو کریەن، وە تایبەت لەبان ئەو جفتیارە توومارکریاگەیلە کە خاوەن زەوی کشتوکاڵین کە گونجیاگە ئەرا کاڵیم دانەوەیل.

دیاری کرد کە وەزارەتەگە تەقەلا دەێد ئەرا بەرزەوکردن چۊنایەتی بەرهەمە کشتوکاڵییەیل، و لەوەر یە 20 جۊر نوو لە تۊم دانەوەیل ئامادە کردگە ئەرا بەشەوکردنیان لەبان جفتیارەیل وەپای رێژەی دیاریکریاگ، وتیش کە حکومەت هەرێم کوردستان وەرجەیە بڕیار وەخشین جفتیارەیل داگە لە 20٪ لە باجەیل چەسپیاگ لەبان تۊمەیل، ئەرا پاڵپشتیکردن کەرت کشتوکاڵی.

لە بازەت ساغەوکردن بەرهەم گەنم، رەفعەت دیاری کرد کە ئەو بڕەیلە کە مەننەسەو لە بەرهەم جفتیارەیل، دۊای ئەوەگ حکومەت عراقی 400 هەزار تەن وەرگرد، هەردوگ کۆمپانیای "قەیوان" و "خۆشناو" وەرگردنی هەڵگرن.