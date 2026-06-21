بەرزەوبۊن دۆلار و داوەزیان تمەن ئیرانی لە کوردستان و شارەزایگ مدووەیل ئاشکرا کەێد

شەفەق نیوز- سلێمانی

بازاڕەیل دراو لە هەرێم کوردستان، ئمڕوو یەکشەممە، بەرزەوبۊنیگ لە نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانوەر وە دینار عراقی وەخوەیان دین، لە وەختیگ تمەن ئیرانی وەردەوام بۊ لە داوەزیانی لە وەرانوەر دۆلار ئەمریکی.

وەپای نیشاندەرەیل بازاڕەگە، نرخ 100 دۆلار ئەمریکی رەسیە نزیکەی 155 هەزار و 750 دینار عراقی، لە وەختیگ نرخ 100 دۆلار رەسیە 12 ملیۆن و 550 هەزار تمەن ئیرانی.

هەرلیوا دراوە بیگانەیل ترەک جیاوازییگ لە نرخەیل توومار کردن، کە نرخ 100 یۆرۆ رەسیە نزیکەی 176 هەزار دینار، و 100 پاوەن ئیستەرلینی 203 هەزار دینار، لە وەختیگ نرخ هەزار کرۆن سویدی رەسیە 147 هەزار دینار و هەزار کرۆن نەرویجی رەسیە 132 هەزار دینار.

لە لێدوانیگ لەبان مدووەیل بەرزەوبۊن دۆلار، شارەزای ئابووری کاوە شێخ ئەحمەد، ئەرا پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز وت، کە بڕیگ لە مدووەیل هانە پشت بەرزەوبۊن نرخ دۆلار وەرانوەر وە دینار عراقی و تمەن ئیرانی، کە دیارتریینان رەوشە ئەمنی و سیاسییە ئاڵووزەیلەن لە ناوچەگە، و تایبەت پەرەسەنینەیل دۊایی پەیوەندیدار وە لوبنان و ئەگەرەیل وەڵام ئیرانی لەبان ئەو پەرەسەنینەیلە.

وتیش کە زیایبۊن داواکاری لەبان دۆلار لە ماوەی ئیسەیش بەشداری کرد لە بەرزەوکردن نرخەیلی، تایبەت دۊای رویکردن حکومەت فیدراڵی ئەرا جیوەجیکردن سیستەم (ئاسیکۆدا) تایبەت وە باج گومرگی یەکگردگ لە دەروازە سنوورییەیل، چۊنکە شمارەیگ لە بازرگانەیل کار فرووشتن دۆلار و سەنن دینار عراقی کردن لەبان ئەو بنەما کە مامەڵەیل گومرگی وە دینار بوود، باوجی دۊاکەفتن جیوەجیکردن سیستەمەگە یا جیوەجینەکرنی وەو شیوە کە چەوەڕی کریا بۊە مدوو ئاڵشتکردن هاوکیشەگە لەناو بازاڕ.

شێخ ئەحمەد دیاری کرد، کە داوەزیان بەهای تمەن ئیرانی پەیوەندیدارە وە تەقەلایەیل ئیران ئەرا کیشانن دۆلار لە بازاڕەیل و خستنەڕوی بڕەیل گەوراتر لە دراو ناوخۆیی، ئەوەگ کە بۊە مدوو داوەزیان بەهای تمەن وەرانوەر وە دۆلار.

شارەزا ئابوورییەگە مەزەنە کرد کە نرخەیل جیگیرییگ ریژەیی وەخوەیان بۊنن ئەگەر رەوشە سیاسی و ئەمنییەیلە لە ناوچەگە خاسەو بوون، و رەسین نرخ 100 دۆلار ئەرا 180 هەزار دینار دۊرەو خست جۊر ئەوەگ کە بڕیگ لە میدیایەیل راگەیانن نوقڵانە دەن، و دیاری کرد کە قسەکردن لەبارەی رەسیەن دۆلار ئەرا ئاستەیل پەیمانەیی بەرز پاڵپشت نییە لەبان داتا ئابوورییە راسگانیەیل لەی وەختە.