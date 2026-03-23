بەرزەوبۊن ئاو بەنداو دەربەندیخان پڕۆژەیل گەشتیاری لە سلێمانی نوقم کەێد (وینە و ڤیدیۆ)

وەڕێوەبەر گەشتوگوزار لە قەزای دەربەندیخان، سەرکەوت کەریم، ئمڕوو دووشەممە، ئاشکرا کرد ک شمارەیگ لە پڕۆژەیل گەشتیاری نافەرمی کەفتنەسە وەر زیانەیل جیاجیا، وە مدوو بەرزەوبۊن ئاست ئاو لە بەنداو دەربەندیخان دویای شەپۆلبگ لە واران رفت ک ناوچەگە وەخوەیا دی.

کەریم ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: "بڕ واران ک لە ماوەی 12 سەعات گوزەشتە واریە رەسیە فرەتر لە 96 ملم، ک بۊە مدوو بەرزەوبۊن دیار ئاست ئاو بەنداو دەربەندیخان"، و ئاشکرا کرد ک "ئیدارەی بەنداوەگە ناچار بۊن یەکیگ لە وەچەیل مەرەقەزکردن واز بکەن ئەرا کەمکردن فشارەگە، ک یەیش بۊە مدوو رەسین ئاو ئەرا ناوچەیل ژیر بەنداوەگە".

وتیش: " ئەو ئاوە ناو شمارەیگ فرە لە پڕۆژەیل گەشتیاری بی مووڵەت نقوم کرد، ک تا ئیسە مووڵەت فەرمی لە دەسەی گەشتوگوزار هەرێم کوردستان وەرنەگردنە"، ئاماژە وە یەیش کرد ک "پڕۆژەیل گەشتیاری ک مووڵەت دیرن زیان وەپیان نەڕەسیە، چۊن سڵاکاری و هەماهەنگی وەرجە وەخت بویە ناوەین دەسەی گەشتوگوزار و ئیدارەی بەنداوەگە ئەرا ڕێکخستن مەرەقەزکردن ئاوەگە".

وتیش: "بڕ زیانەیل تا ئیسە وە تەواوی دیاری نەکریاس، بەڵام ئاو پڕ ناو شمارەیگ لەو پڕۆژەیلە بویە"، و دووپات کرد ک "ئاو بەنداوەگە رەسیەسە ناو ئەو ریەیلە ک وەرەو بڕیگ لە کۆمەڵگە گەشتیارییەیل چن، ک بۊە مدوو ریگری لە هامشوو و رەسین وەپیان".

ناوچەیل جیاجیا لە پارێزگای سلێمانی شەپۆلیگ لە واران رفت وتون وەخوەیان دۊنن، ک بۊە مدوو بەرزەوبۊن ئاست چەم و بەنداوەیل، لە ناو هوشدارییەیل لە وەردەوامبۊن کاریگەرییەیل لە سەعاتەیل بانان.