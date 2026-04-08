بەرزەوبوین پویل ئیرانی لە بازاڕەیل کوردستان دویای ئارامکردن وەگەرد ئەمریکا

شەفەق نیوز- هەولێر/ سلێمانی

ریاڵ ئیرانی بەرزەوبوینیگ وەرانوەر دۆلار توومار کرد وەگەرد وازکردن بۆرسەی هەولێر لە هەرێم کوردستان، لەناو مەزەنەیل ئابووری وە زیاتر خاسەوبوین دراو ئیرانی دویای ئارامگردن لەناوەین ئیران و ئەمریکا.

دۆلار ئەمریکی وەرانوەر دینار عراقی داوەزیان توومار کرد، لە وەختیگ ریاڵ ئیرانی لە ساعەتەیل یەکەم لە وازکردن بازاڕ بەرزەو بوی، کە بهای خەرجکردن دۆلار رەسیە 152,900 دینار ئەرا هەر 100 دۆلاریگ، هەرلیوا 155,100 دیناریش وەرانەور 100 دۆلار توومار کریا.

ریاڵ ئیرانی وەرانوەر دۆلار لە هەولێر بەرزەو بوی، کە رەسیە 13,500,000 ریاڵ ئیرانی وە کاش، و 16,000,000 ریاڵ لەڕی هەواڵە، لە وەراورد وە 12,800,000 ریاڵ کاش و 15,200,000 ریاڵ لەڕی هەواڵە، لە وەختیگ بەهای خەرجکردن لێرەی تورکی لە 4,430 وەرانوەر دۆلار جیگیر بوی.

لەی چوارچیوە، شارەزای ئابووری و قسەکەر بازاڕ دراو لە سلێمانی جەبار گۆران، ئاشکرای مەزەنەیلیگ کرد ئەرا داوەزین بەهای دۆلار وەرانوەر دینار عراقی، لە وەرانوەر بەرزەوبوینیگ چەوەڕیکریاگ لە بەهای تمەن ئیرانی لە ماوەی رووژەیل کەم ئاییندە.

گۆران ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: بەهای تمەن ئیرانی شەوەکی ئمڕوو لە سلێمانی، نزیکەی 120,300 تمەن ئەرا هەر 100 دۆلاریگ ئەمریکی توومار کرد، لە وەختیگ بەهای دۆلار داوەزیا تا بڕەسێدە 153,000 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار تا سات ئامادەکردن ئی خەوەرە".

وتیش: ئی ئاڵشتکارییەیلە پەیوەندی وە پیشهاتەیل سیاسی و ئابوورییگ دیرن، دیارترینیان ئارامگردن لەناوەین ئیران و ئەمریکا، بیجگە لە رێکخستنەیل چەوەڕیکریاگ ئەرا جویلەی دەریاوانی لە گەروو هورمز.

دیاری کرد کە نیشانەیلیگ هەن لەبان ئەگەر رەسین وە لەیەکفامسنن یا رێککەفتنەیل ئاییندەیی لەبان وەڕیەوەبردن گەرووەگە، کە شایەت یەیش رەنگدانەوەی خاسیگ لەبان جیگیربوین بازاڕەیل دارایی لە ناوچەگە بیاشتاد.

وتیش: هاتێێ ئی داتایلە تەکان بنەن وەرەو زیاتر لە داوەزین بەهای دۆلار وەرانوەر خاسەوبوین بەهای دراو ئیرانی لە ماوەی بانان.

و دیاری کرد کە سروشت سیاسەتەیل ئابووری ئیدارەی ئەمریکی، تایبەت لە سای قسەیل دۆناڵد ترەمپ، هاتێ بەشداری لە تەکان بکەن وەرەو چارەسەرەیل ئابووری هاوبەشیگ کە هاوسەنگییگ لە بەرژەوەنییەیل وەدی بارێد، کە دۆسیەی وەڕیەوەبردن گەرووە گرنگەیلیش لەخوەی گرێد.

یەیش دویای راگەیانن وسانن تەقەی وەختانە ئەرا ماوەی دوو هەفتە لەناوەین ئەمریکا و ئیران تیەێد وە ناوجیکردن پاکستان.