بەرزەوبوین نیگەرانکەریگ شێرپەنجە.. زیاتر لە 2800 تویشهاتن لەماوەی شەش مانگ لە سلێمانی

شەفەق نیوز ـ سلێمانی

ئیدارەی خەستەحانەی "هیووا" ئەرا بیماری شێرپەنجەیەیل لە سلێمانی، ئمڕوو یەکشەممە، ئاشکرایکرد بەرزەوبوین وەرچەویگ لە رێژەی تویشهاتن وە بیماری شێرپەنجە هەس، تومارکردن زیاتر لە 1800 حالەت تویشهاتن دووپاتکریاگ لە ماوەی نیمەی یەکەم ئمساڵ راگەینیاس.

وەڕێوەبەر خەستەخانەگە ئەیاد نەقشبەندی وە ئاژانس شەفەق نیوز وت "شمارەگە وە وەردەوامی ها لە بەرزەوبوین، لە وەختیگ کە ئیمە هاینە مانگ تەشرین یەکەم، کە وە مانگ هووشیاری شێرپەنجەی مەمگ ناسریاگە" وتیش "شێرپەنجەی مەمگ نزیکەی 20% لە بڕ گشت تویشهاتنەیل دانرێم بەرزترین تویشهاتن لەناوەین ژنەیل دیرێد".

وتیش، " لە سەرەتای دامەزرانن هیوا وەرجە نزیکەی بیس ساڵ تا ئیسە نزیکەی 90 هەزار تویشهاتن ە بیماری شێرپەنجە لە ناوچە جیاوازەیل عراق توومارکردیە، لەناوەینیان حالەتەیل فرەیگ خاسەوبوینە".

دیاریکرد، "خەستەخانەگە رویوەروی گیچەڵەیل وەردەوامیگ بوود لە خاسەوکردن ئامێرە پزیشکیەیل وەرد کەمی دەرمان تایوەت وە چارەسەر شێرپەنجە وە مدوو بەرزەوبوین نرخیان و کەمی ئەو بڕە لە بەغداو رەسێد" هەوەجە کەێد لایەنەیل پەیوەنیدار و خێرمەنەیل "پاڵپشتی خەستەخانەگە بکەن ئەرا مسۆگەرکردن وەردەوامی خزمەتگوزاری چارەسەریەیلیان".

وەڕێوەبەر خەستەخانەگە وتیش، "رویوەروی بوین شێرپەنجە لە دیاریکردن پیشوەختە دەسوەپیکەێد، ئاشکراکردن زوی دەرفت خاسەوبوین زیایەوکەێد، چارەسەرکردن پڕ خەرجیگ لە دەیشت وڵات کەمەوکەێد".