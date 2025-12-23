‏بەرزەوبوین شمارەی قوربانیەیل لە حەلەب.. ئەمریکا فیشارخەێد ئەرا وسانن هەمیشەیی جەنگەیل

شەفەق نیوز - حەلەب

‏سەرچەوەیگ سەربازی، ئمڕوو سێشەممە، ئاشکرایکرد لایەن ئەمریکی پەیوەنی خەسیگ وەرد هێزەیل سووریای دیموکرات (هەسەدە) و حکوومەت سووریا ئەنجام دایە، وە مەبەست کۆنتڕۆڵکردن ئەوزەڵکردنەیل و وسان ئەو پێکدادانانەیل لە شار حەلەب هەس.

‏سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان: "وەزارەت دەیشت ئەمریکا داوا لە هەردوگ لا کردیە دەستوەجی شەڕ بوسنن و دەس بکەن وە گفتوگو وە ئامانج جێگیرکردن ئاگربەستیگ هەمیشەیی لە شار حەلەب و گشت خاڵەیل وەریەککەفتن."

‏پەیامنێر ئاژانسەگەمان دیاریکرد، هەردوگ گەڕەک (شێخ مەقسوود و ئەشرەفییە) کە هانەژیر کۆنتڕۆل هێزەیل ئاسایش، شەوەکی ئمڕوو دۆخیگ پڕ لە نیگەرانی وەخوەی دی، لە وەختیگ هێزەیل ئاسایش لە دەروازەی کویچەیل بڵاوکریانە و لە وەرانوەریش هێزەیل حکوومەت سووریا لە دەوروگەردی دانریاس.

‏وتیش: "لە دویەۆە ئیواەو ۆە شەر دەسوەپیکردیە، هویچ هاتوچویگ مەدەنی وەدی نەکریاس" دیاریکرد مەزەنەکرێد کووبوینەوە لەناوەین وەرپرسەل ئەو کویچەیلە و حکومەت سوریا لە حەلەب ئەنجام بدرێد وە مەبەسەت چارەسەرکردن گرژیەیل و ئاساییکردن دۆخەگە و وازکردن ریگەیل.

‏دویەشەو حکوومەت سووریا و هێزەیل ئاسایش ناوخوەی (ئاسایش) وسانن جەنگ راگەیان، دویای چەن ساعەتیگ لە پەلامارداین دوولایەنە کە بویە مدوو کوشیان و زەخمداری شمارەیگ هاوڵاتیی.

‏وەڕێوەبەرایەتی تەندروسی حەلەب شەوەکی ئمڕوو راگەیان، شمارەی کوشیاگەیل وە مدوو جەنگ رەسیەس ئەرا ٤ کەس و ٩ کەس تریش زەخمدارە. لە وەرانوەر "هەسەدە" دووپات کرد ١٧ هاووڵاتی لە گەڕەکەیل شێخ مەقسوود و ئەشرەفییە زەخمداربوین و ژنیگ تەمەن ٥٧ ساڵیش گیان لەدەسداس.

