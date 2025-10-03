بەرزەوبوین سووکیگ لە پلەی گەرمی و کەشوهەوای نیمچە ئەوریگ لە هەرێم کوردستان

شەفەق نيوز- هەولێر

دەسەی کەشناسی لە هەرێم کوردستان، ئمڕوو جمعە، بەرزەوبوین پلەی گەرمی راگەیان وەگەرد دروسبوین ئەور لە ئاسمان هەرێم کوردستان ئمڕوو و سوو.

دەسەگە لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: بەرزەوبوین سووکیگ لە پلەی گەرمی وەڕیژەی دوو پلە وەرانوەر دویەکە پەنجشەممە توومار کریاس، زاحەبک کەشوهەوای نیمچە ئەوریگ لە شارەیل هەرێم.

وتیش: سوو شەممە، هەمیش نیمچە ئەوریە وەگەرد وای سووکیگ لە باشوور خوەرئاواو هەڵکەێد، و پلەی گەرمی بەرزەوبوین سووکیگ وەخوەی دوینێد.

دەسەگە دیاری کرد کە پلەی گەرمی لە پارێزگای کەرکوک و ئیدارەی گەرمیان رەسیە 37 پلەی سەدی، و لە پارێزگای هەڵەبجە و ئیدارەی زاخۆ رەسیە 36 پلە، لە هەولێر35 پلە، و لە دهۆک 34 پلە، و لە سلێمانی و سۆران 33 پلە، و لە حاجی ئۆمەران 22 پلەی سەدی.