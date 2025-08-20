بەرزەوبوین رێژەی جیاوەبوین لە دهۆک لەماوەی ساڵ 2025

شەفەق نیوز ــ دهۆک

رێکخریاگ ماف مرۆڤ پارێزگای دهۆک، ئمڕوو چوارشەممە، راگەیان بەرزەوبوین وەرچەویگ لە رێژەی جیاوەبوین وەخوەی دیە لە ماوەی شەش مانگ وەرین ئمساڵ 2025 بەراورد وە ساڵەیل وەرین.

سەرۆک رێکخریاگەگە حەمدی برواری وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، دادگای پارێزگاگە لە سەرەتای ئمساڵەو تا کۆتایی مانگ حوزەیران نزیکەی 526 حالەت جیاوەبوین جیاواز لەناوچە جیاوازەیل دهۆک توومارکردیە، کە لەهەمان وەخت ساڵ ورین تەنیا 356 حالەت بوی.

وتیش؛ هووکار بەرزەوبوینەگەی ئەرا چەن فاکتەریگ گلاوخوەد لەناویان وەکارهاوردن نادروس تووڕەیل کۆمەڵایەتی وەلایەن هەردووگ لا، وەرد بارودۆخ ئابووریقورس کە وە هەرێم کوردستان رەدبوود و دیرکەفتن مووچە، وەرد بڵاوبوین دیاردەی خیانەت، جیاوازی ناوەین تەمەن و ئاست کۆمەڵایەتی.