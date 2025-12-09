‏بەرزەوبوین رێژەی ئاو چەم زێ بەرزەوبوی.. کەرکوک بڕ واران وارین راگەیان

‏شەفەق نیوز ـ کەرکوک

‏وەڕێوەبەرایەت سەرچاوە ئاوییەیل پارێزگای کەرکووک، ئمڕوو سێشەممە، بڕ وارانوارین توومارکریاگ 24 ساعەت وەرین راگەیان، لەوەختیگ شارەزایگ ئەو مژارە دووپاتکەێد وارانوارینەگە کاریگەری داشتیە لەبان بەرزەوبوین ئاست ئاو رێ بویچگ (زێ خوارگ).

‏وەڕێوەبەرایەتی سەرچاوە ئاوییەیل لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نيوز راگەیان، "بڕ وارانوارین وەی شیوە توومارکریایە: لە زێ 25.5 ملم، لە حەویجە 87 ملم، لە ڕیاز 19 ملم، لە عەباسی 27.5 ملم، لە ئالتوون کوپری 38.1 ملم، لە دەبس 55 ملم، لە داقوق 36 ملم، لە تازە 34 ملم، لە قەرەهەنجیر 30 ملم، لە لەیڵان 38 ملم، لە شوان 62.5 ملم، و لە ناوەند شار 39.4 ملم."

‏دیاریکرد "کوو گشت واران وارینەگە رەسیەس 41ملم لە ماوەی ئمڕوو" دووپاتکرد "واران وارینەیل ئێ کۆتاییە بەشداربویە لە ئەمارکردن ئاو و خاسترکردن رێژەی چەم و جویگەیل ل گشت پارێزگاگە".

‏وتیش: " چەودێریکردن بارودۆخ بەنداوەیل و چەمەیل چرکە وە چرکە وەردەوامە، و رێکار پێویست گیریاس وەلیفەت وەرگردن لە ئاو واران".

‏پسپۆریگ لا کاروبار ئاو عەبدولرەحمان حسێنوە ئاژانس شەفەق نیوز وت" واران وارینەگەی کۆتایی رۆل گرنگیگ داشت لە بەرزەوکردن رێژەی ئاو ەم زێ بویچگ وەشیوەی وەرچەو".

‏وتیش ؛ "ئێ بەرزەوبوینە وەلیفەتدارە ئەرا بەهێزکردن لێشاو ئاو لە لق و جویگەیل کە ئاو رەسنن ناوچە کشاوەرزیەیل" ئاشکرایکرد "وەردەوامبوین واران وەی رێژەی ئیرنگەی نیشانەی ئەرێنیەیگە ئەرا وەرز ئاو، ئیرنگە هویچ رخداریگ لە بەرەوبوینیگ نییە کە بودە مدوو لافاو".

