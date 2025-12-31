"بڵاوبوین میلیشیایەیل" و ئاوارەبوین ملیۆنان.. 7 دەسدرویژیکردن رخداری وەبان کەمینەیل لە 2025

شەفەق نيوز- هەولێر

هاوپەیمان کەمینەیل عراق، ئمڕوو چوارشەممە، راپۆرت ساڵانەی 2025 دەرکرد، و باس توومارکردن هەفت دەسدرویژیکردن رخدار کرد کە لە ماوەی ئی ساڵە رەسیەسە پیکاتەیل.

رەجەب تەیب کاکەیی ئەندام دەسەی جیوەجیکار هاوپەیمانەگە لە کۆنگرەیگ رووژنامەوانی وە ئامادەبوین پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز وت: راسی کەمینەیل هیمان تویش سەختەیل گەورە بوود، هەڕەشەی بویین میژووییان لەناو عراق دەێد.

راپۆرتەگە یەکەمین دەسدرویژیەیل دیاری کرد وە بڵاوبوین میلیشیایەیل لەناو ناوچەی کەمینەیل، کە بویە مدوو شیواشیو ئەمنی و گیچەڵ کۆمەڵایەتی قویل، و باس دەرچگن یەک ملیۆن مەسیحی وەرەو دەیشت عراق کرد.

وتیش: دویای رەدبوین دە ساڵ، هیمان 125 هەزار ئێزدی هانە ناو چادر وەگەرد رەوشەیل سەختیگ، وەگەرد مەنین رێککەفتن شنگال جویر کڕیگ لەڕوی کاغەز، وەبی جیوەجیکردن لە پەنج ساڵەو تا ئیسە، و رەخنە لە یەواشی ریکارەیل حکومەتی کرد لە کۆتاییهاوردن وە پرس ئاوارەیی و گونجان رەوشەیل لە قەزاگە.

لە چین سیاسی و کۆمەڵایەتی، باس دەسناین وەبان تۆ کورسی کۆتای کەمینەیل لە پەرلەمان عراق کرد ویلایەت دەسەڵاتەیل دەسباڵا، و توومارکردن 1840 خوسەهاتن وەبان کەمینەیل، کە دەسمیەتی لە دڕیان چنین کۆمەڵایەتی دەێد.

لە باوەت داشت و دارایی، کاکەیی دووپاتیش کرد لە وەردەوامی داگیرکردن عەقارەیل کەمینەیل وتیش: زیاتر لە 700 دۆنم زەوی مەسیحییەیل زەفت کریاس، بیجگە ململانێ وەبان قەورسان سابیئی لە پارێزگای بەسرە.

راپۆرتەگە لە کۆتایی رەخنە لە شکستهاوردن تەشریعی گرد، کە دووپات کرد کە حکومەت چەن یاسایگ دانا وەلێ جیوەجیکردن نەیرێد لەڕاسی، وەلێ عراق هیچیگ لەو 142 تەمە جیوەجی نەکرد کە ئەنجومەن ماف مرۆڤ سەروە نەتەوە یەکگرتگەیل لەباوەت خاسەوکردن رەوشەیل ماف مرۆڤ لە وڵاتەگە پیشکەش کرد.