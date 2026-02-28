‏بەیانیگ فەرمی.. هاوپەیمانی ناودەوڵەتی شمارەیگ مووشەک و درۆن لە هەولێر خەێدە خوارەو

شەفەق نیوز ـ هەولێر

‏دەزگای دژە تیرۆر لە هەرێم کوردستان، ئمڕوو شەممە، راگەیان هێزەیل هاوپەیمانیی ناودەوڵەتی وە فەرماندەیی وڵاتە یەکگرتگەیل شمارەیگ مووشەک و درۆن وەخوارخستنە کە هاتێ هن ئیران بوون.

‏دەزگاگە لە بەیاننامەیگ راگەیان "هێزەیل هاوپەیمانی توەنستن شمارەیگ مووشەک و درۆن بۆمبرێژ کریاگ لە ئاسمان پارێزگای هەولێر وەخواربخەن، وەبی ئەوەگ زەرد گیانی یا مادی تووماربکرێد".

‏پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز لە وەخت گوزەشتەی ئمڕوو وت: فرۆکەخانەی ناودەوڵەتی هەولێر رویوەروی دوو پەلامارداین لەدویای یەک هاتگە کە سرووشتیان نەزانریاس کە وە مووشەک بوینە یا درۆن.

