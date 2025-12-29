بڕیان ری هەولێر - شەقڵاوە لەوەر خەسی وەفروارین (وینە و ڤیدیۆ)

شەفەق نيوز- هەولێر

ری هەولێر – شەقڵاوە، ئمڕوو دووشەممە، لەوەڕ خەسی وەفروارین بڕیا، کە ریکردن و تاوانی نووڕستن لە بەشیگ شوین سەختەو کرد.

کامیرای ئاژانس شەفەق نیوز نشان دەێد ریەگە وە چەرمگ پووشیاس وەمەرم وەفروارین خەسیگ، کە هیشت دەسەڵاتەیل ئەمنی لە شارەگە ریەگە بوەسن ئەرا بیوەیی مەردم تا ئەوەتە کەشوهەوا خاسەو بوود و وەفر لەبان جادەگە هەڵگریەێد.

پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز وت: وەرجە چەن رووژیگ واران و وەفروارین لە هەولێر دەسوەپی کرد، و ئمڕوو وەفروارین وەخوەی دی.

وتیش: مەزەنە کریەێد وەفروارین لە ناوچەیل خوەرئاوای هەولێر وەردەوام بوود، وەتایبەت ئەو ریەیلە وەرەو کەسنەزان و شەقڵاوە و بەحرەکە، کە کاریگەری لەبان جموجویل ماشینەیل دیرێد.

ناوقابل کویە، وەتایبەت لە پارێزگای هەولێر، دویەکە یەکشەممە، وەفروارین خەسیگ وەخوەی دی، کە کەڵەکەی رەسیە زیاتر لە 30 سانتیمەتر لە چەن ناوچەیگ.