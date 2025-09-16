بڕیان ری کەلار - خانەقین لە ئەنجام ناڕەزایی خاوەن بارهەڵگرەیل لەبان ریکارەیل هاتوچو

شەفەق نيوز/ ديالە

دەیان لە رانندەی ماشینەیل بارهەڵگر، ئمڕوو سێشەممە، ناڕەزایی نزیک مەرز "باوه مەحموی" لە قەزای خانەقین رێک خستن، دویای بڕیار قەیەغەکردن رەدبوین ماشینەیل بارهەڵگر لە مەرزەیل هەرێم کوردستانەو وەرەو پارێزگایل ناوڕاس و باشوور.

پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز وت: دەیان لە رانندەی ماشینەیل بارهەڵگر ری ناوەین کەلار و خانەقین بڕین، لە ناڕەزایەتییان لەبان ئەو ریکارەیل نووە کە وتت زەرەد وە رزقیان دەن.

هەرلیوا، یەکیگ لەو رانندەیلە وت: ئەوسا توەنستیام بارەگە وەماوەی تەنیا سێ ساعەت لە مەرز پەروێزخان ئەرا شوین خوەی بڕەسنم، وەلێ ئیرنگە ناچار بووم وەبان سلێمانیەو بچم، ئیجا وەبان کەرکوکەو، تا وەرەو ناوڕاس و باشوور بڕەسم، کە یەیش لەلای کەمەو سێ رووژ وەپی چوود.

وتیش: ئی بڕیارە خەرج و وەختەگە زیایەو کرد، و ئەوەسا کاریگەری بەدیگ وەبان ژیان سەدان خیزان دروس کەێد.

وتیش: ناوچەی گەرمیان هاتێ تویش قەیرانیگ ئابووری باێد ئەگەر کارکردن وەی ریکارەیلە وەردەوام بوود.