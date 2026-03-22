پڕبوین تەواوەتی بەنداو "کەسنەزان" لە هەولێر وەمدوو وارانەیل رفت.. وینە

شەفەق نیوز - هەولێر

بەنداو "کەسنەزان" لە پارێزگای هەولێر، ئمڕوو یەکشەممە، پڕبوین تەواویگ وەخوەی دی، دویای ئەو شەپوول وارانەیل رفتە ک ناوچەگە گردەو، ک بۊە مدوو رەدبۊن ئاو زیایە وەناو جووەیل سروشتی خوەی وەرەو ناوچەیل دەورگردی.

پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز وت: "بەنداو کەسنەزان پڕ بۊە و هاتە سەر و رەسیەسە مەرەقەزکردن ئاو زیایە وەمدوو شەپوول وارانەیل دویایی، ک ئیسە بڕ ئاو وسیاگ لە ناوی رەسێدە یەک ملیۆن مەتر سێجا".

ئی بەنداوە کەفێدە ناو سنوور قەزای کەسنەزان لەبان ری (هەولێر - کۆیە)، و کارەیل دروسکردنی لە ساڵ 2025 تەواو بۊە تا راسی و رەوان دەس بکەێد وە گردەوکردن ئاو وەگەرد یەکەم شەپوول واران ک ناوچەگە وەخوەی دی، تا رەسیە ئی شەپوول وارانەیل دویاییە ک لە شەو جەژن رەمەزان دەسوەپی کرد و بۊە مدوو پڕبوین تەمام بەستاوەگە، تا ئاو زیایە دەس بکەێد وە تەکاندان وەناو جووەیل سروشتی و رەد بوود لە سنوور قەزای کەسنەزان و ناحیەی بنەسڵاوە تا رەسێدە دەشت هەولێر.

بەنداو کەسنەزان یەکیگە لەو 22 بەستاوە ک کارەیلیان تەواو بۊە و دەس کردنە وە خزمەت ئەرا گردەوکردن ئاو، ک ئەرا ئامانجەیل ستراتیژی جیاواز دروس کریاس، لەوانە: گورجکردن کەرت گەشتیاری لە ناوچەگە، و هاکاری کاریگەر ئەرا ریگری لە لافاوەیل ک هەڕەشە لە دەورگرد شار هەولێر دیان، بیجگە لە رۆڵە گرنگەگەی لە بەرزکردن ئاست ئاوە ژیرزەوییەیل لە ناوچەگە.