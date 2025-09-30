بغدادي نزيکەی دوو تريليۆن دينار ئەرا مووچەیل فەرمانبەرەیل هەرێم کوردستان رەسنێدە هەولێر

شەفەق نيوز - هەولێر / بەغداد

وەزارەت دارایی و ئابووری لە هەرێم کوردستان، ئمڕوو سێشەممە، راگەیان کە حکومەت فیدڕاڵی نزیکەی دوو تریلیۆن دینار ئەرا سپۆنسەرکردن مووچەیل فەرمانبەرەیل و کراکارەیل کەرت گشتی لە هەرێم کوردستان ئەرا مانگ تەمووز گوزەشتە کلکرد.

وەزارەتەگە لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: 956 مليارا و 928 مليۆن دينار، ئەرا مووچەیل لە هەرێم کوردستان، خریا باتم وەزارەت دارایی و ئابووری لە هەرێم کوردستان لەلای لق هەولێر لە بانک ناوەندی عراق.