بغدادي نزيکەی دوو تريليۆن دينار ئەرا مووچەیل فەرمانبەرەیل هەرێم کوردستان رەسنێدە هەولێر

2025-09-30T11:48:27+00:00

شەفەق نيوز - هەولێر / بەغداد 

وەزارەت دارایی و ئابووری لە هەرێم کوردستان، ئمڕوو سێشەممە، راگەیان کە حکومەت فیدڕاڵی نزیکەی دوو تریلیۆن دینار ئەرا سپۆنسەرکردن مووچەیل فەرمانبەرەیل و کراکارەیل کەرت گشتی لە هەرێم کوردستان ئەرا مانگ تەمووز گوزەشتە کلکرد.

وەزارەتەگە لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: 956 مليارا و 928 مليۆن دينار، ئەرا مووچەیل لە هەرێم کوردستان، خریا باتم وەزارەت دارایی و ئابووری لە هەرێم کوردستان لەلای لق هەولێر لە بانک ناوەندی عراق.

