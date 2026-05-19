برادەری کوینەی ناوەین رۆما و هەولێر لەبان مێز نێچیروان بارزانی و سەرۆک ئیتالیا (وینە)

نێچیروان بارزانی سەرۆک هەرێم کوردستان، ئمڕوو سێشەممە، چەوی کەفتە سێرجیۆ ماتارێلا سەرۆک ئیتالی لە رۆما، و وەگەردی باس لە برادەری کوینەی ناوەین هەرێم و عراق و ئیتالیا کرد.

بارزانی، لە پۆستیگ لەبان پلاتفۆرم ئێکس نۊسان: خوەشاڵم کە ئمڕوو چەوم وە سێرجیۆ ماتارێلا سەرۆک ئیتالی لە رۆما کەفێد و وەگەردی باس لە برادەری کوینەی ناوەین هەرێم کوردستان و عراق و ئیتالیا کەم.

وتیش: دووپات کردیمنە لەبان ئارەزوو هاوبەشمان ئەرا فراوانکردن بازنەی پەیوەندییەیل لە بوارە جیاجیابەیل.

هەمیش وت: سوپاس ئیتالیا کردم ئەرا پشتگیرییە چەسپیایەگەی ئەرا عراق و هەرێم کوردستان، کە رۆڵ سیاسی و مرۆیی و گەشەپیدان لەخوەی گرێد، بیجگە لە دەمیەتییە سەربازییەگەی لە جەنگ دژوە تیرۆر.

لەو چوارچیوە، هەردوگ لایەن باس لە ریەیل وەرەونوابردن پەیوەندییەیل ووسایەتی لەناوەین هەرێم کوردستان و عراق وەگەرد ئیتالیا کردن، و دووپات لەبان ئارەزوو هاوبەشیان کردن ئەرا وەهیزکردن ئی پەیوەندییەیلە لە گشت بوارەیل، وەپای بەیاننامەیگ کە لە سەرۆکایەتی هەرێم کوردستان دەرچگە و رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز.

سەرۆک ماتارێلا، باس خوەشاڵی خوەی وە ئی سەردانە کرد، و دووپات لە پابەندبوین وڵاتەگەی وە پشتگیریکردن ئارامی و سەقامگیری و وەرەونواچگن عراق و هەرێم کوردستان کرد، و دووارە باس پەسن و پیزانین ئیتالیا ئەرا هەرێم کوردستان کرد جویر مقیەتیکار ئەرا وەیەکەوژیان لەناوەین گشت پێکهاتەیل لە ناوچەگە.

دۊایین پیشهاتەیل لە ناوچەی خوەرهەڵات ناوڕاس باسەیل ناو ئەو دیدارە بوین، کە هەردوگ لایەن رێک کەفتن لەبان گرنگی مقیەتیکردن ئاشتی و سەقامگیری.