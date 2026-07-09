‏بایلۆز فەڕەنسا لە عراق دەسخوەشی لە نێچیروان بارزانی کەێدو دووپاتکرد لەبان خواست فراوانکردن پەیوەندیەیل وەرد کوردستان

‏شەفەق نیوز ـ هەولێر

‏سەرۆکایەتی هەرێم کوردستان، ئمڕوو پەنجشەممە، راگەیان سەرۆک نێیروان بارزانی دویەکە چوارشەممە پیشوازی کرد لە باتریک دوریل، بایلۆز فەڕەنسا لە عراق، وەبوونەی کۆتایی هاتن وە ئەرکەگەی.

‏وەپای بەیاننامەیگ کە لە سەرۆکایەتیەگە دەرچگە، سەرۆک هەرێم دەسخوەشی لە بایلۆز فەڕەنسا کرد لەبان تڵقەلا و کارەیلی لە پێناو ئەوزەڵداین وە پەیوەندیەیل فەڕەنسا وەرد عراق و هەرێم کوردستان هیوای سەرکەفتن لە ئەرکەیل ئایندەی خواست..

‏لای خوەی بایلۆز فەڕەنسا دەسخوەشی لە سەرۆک نێچیروان بارزانی و لایەنە پەیوەنیدارەیل هەرێم کوردستانکرد لەبان دەسمیەتی و پاڵپشتی وەردەوامەیل لە ئەرکەگەی، دووپاتکرد لەبان خواست وڵاتەگەی لەبان ئەوزەڵداین لە پەیوەنیەیل و فراوانکردن مژارەیل دەسمیەتی هاوبەش لە گشت مژارەیل.

‏

‏