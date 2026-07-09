بایلۆز فەڕەنسا لە عراق دەسخوەشی لە نێچیروان بارزانی کەێدو دووپاتکرد لەبان خواست فراوانکردن پەیوەندیەیل وەرد کوردستان
شەفەق نیوز ـ هەولێر
سەرۆکایەتی هەرێم کوردستان، ئمڕوو پەنجشەممە، راگەیان سەرۆک نێیروان بارزانی دویەکە چوارشەممە پیشوازی کرد لە باتریک دوریل، بایلۆز فەڕەنسا لە عراق، وەبوونەی کۆتایی هاتن وە ئەرکەگەی.
وەپای بەیاننامەیگ کە لە سەرۆکایەتیەگە دەرچگە، سەرۆک هەرێم دەسخوەشی لە بایلۆز فەڕەنسا کرد لەبان تڵقەلا و کارەیلی لە پێناو ئەوزەڵداین وە پەیوەندیەیل فەڕەنسا وەرد عراق و هەرێم کوردستان هیوای سەرکەفتن لە ئەرکەیل ئایندەی خواست..
لای خوەی بایلۆز فەڕەنسا دەسخوەشی لە سەرۆک نێچیروان بارزانی و لایەنە پەیوەنیدارەیل هەرێم کوردستانکرد لەبان دەسمیەتی و پاڵپشتی وەردەوامەیل لە ئەرکەگەی، دووپاتکرد لەبان خواست وڵاتەگەی لەبان ئەوزەڵداین لە پەیوەنیەیل و فراوانکردن مژارەیل دەسمیەتی هاوبەش لە گشت مژارەیل.