باپیریگ لە کەرکوک خوەی کەێدە قوربانی ئەرا رزگارکردن نەوەیلی لە خنکیان

شەفەق نيوز- کەرکوک

پیای پیریگ بویە خاوەن بەرزترین پلەی قوربانیدان هەناێ خوەی کردە قوربانی تا دوو نەوەی لە خنکیان قورتار بکەێد، تا بوودە ناونیشانیگ ئەرا دووسداشتن رووڵە.

سەرچەوەیگ پزشکی باس کەێد چوین ئەو پیاوە گیانی لەدەسدا و تەرمەکەی لەلایەن پولیس ئاوی دراوریا، دویای ئەوە کە توەنست دوو نەوەی خوەی لەناو ئاوەگە رزگار بکەێد، و دی نەتوەنست خوەی قورتار بکەێد، تا بوودە چیرووک دڵگیریگ.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: خیزانیگ دەرچوینە سەیران لە نزیک چەم زێو لە قەزای دووبز باکوور خوەرئاوای کەرکوک، و مەوقەی مەلەوانیکردن دوو نەوەی ئەو بنەماڵە، ئاوەگە وەرەو ناوڕاس چەمەگە بردەیان، باپیریش هەگ زانست خوەی خستە ناو چەم.

وتیش: پیاوەگە توانست ئەو دوو نەوەی گەنجە رزگار بکەێد، تا رەسینە کەنار ئاوەگە، وەلێ دی خوەی هازیگ وەپیەو نەمەن تا بەجەر تەکان ئاوەگە بکەێد و باێدە دەیشت، و تیمەیل پولیس ئاوی نەڕەسینە دویاهەناسەیلی.

تیمەیل رزگارکردن تا ماوەی 24 ساعەت وەردەوام کەفتنە مینە، تا تەرم باپیرەگە پەیا کردن، ئیجا ئەرا پزشک دادوەری بریا.

ئیوارەی دویەکە جمعە، سەرچەوەیگ خەوەردا لە رویداویگ کەلەمەدار لە چەم زێو لە قەزای دووبز باکوور خوەرئاوای کەرکوک، بویەسە مدوو مردن کەسیگ و رزگارکردن دووان لەو بنەماڵە.