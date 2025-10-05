باوگیگ وە هەڵە مناڵ خوەی تلنێد لە هەولێر
2025-10-05T15:44:23+00:00
شەفەق نیوز ـ هەولێر
سەرچەوەیگ ناوخوەیی لە هەولێر، ئمڕوو یەکشەممە، خەوەردا لە مردن مناڵیگ وە "تلیان"ی وە ماشین باوگی وەشیوەی هەڵە لە باشوور خوەرهەڵات پارێزگاگە.
سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت "مناڵیگ سێ ساڵان گیان لەدەسدا لەدویای تلاننی وەلایەن باوگی وەشیوەی هەڵە مەوقەی بردن ماشینەگە وەناو گەراج ماڵ لە قەای بنیسەڵاوە لە هەولێر".
وتیش "مناڵەگە دەسوەجی گیان لەدەسدا و تەرمەگەی ئەرا پزیشک دادوەری کلریا تا رێکارەیل یاسایی تەواوبۆرێد و لێکۆڵینەوە لە رویداوەگە وازکریا".