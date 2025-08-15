باوگیگ لە زاخۆ کوڕ خوەی کوشێد دویای توومەتبارکردنی وە کوشتن و دزیکردن لە موسڵ

شەفەق نيوز- نەینەوا

سەرچەوەیگ ئەمنی، خەوەردا کە خەڵک لە پارێزگای نەینەوا کوڕ خوەی کوشتگە لە قەزای زاخۆ لە هەرێم کوردستان، دویای توومەتبارکردنی وە کوشتن ژن گەنجیگ لە موسڵ، وەرجەیەگ خوەی بەێدە دەس دەسەڵاتەیل.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: رویداوەگە لە ناحیەی باتێل سەروە قەزای زاخۆ لە پارێزگای دهۆک بویە، کە باوگە کەفتیەسە شوین ئەو کوڕیە کە توومەتبارە وە کوشتن ژنیگ لەتەمەن 19 ساڵان وەرجە دوو رووژ لە ئاوای فازلیە لە ناحیەی بەعشیڤە خوەرھەڵات موسڵ، و تەقە لە کوڕەی کرد و کوشتەی.

دیاری کرد کە لێکولینەوەی سەرەتایی لە تاوان کوشیان ژنەگە نشان دەێد کە وە چشتیگ سەنگین دریاسە یان سەریەو، و نزیکەی 80 ملیۆن دينار عراقی لەماڵەگەی دزیاس.

سەرچەوەگە وتیش: باوەگە دویای رویداوەگە خوەی دادە دەس دەزگایەیل ئەمنی لە هەرێم کوردستان، کە ئەوانیش وە هەماهەنگی وەرد دەسەڵاتەیل نەینەوا دەسکردنە لێکۆڵینەوە ئەرا رەسین وە بندروس رویداوەگە.