بازکوتان نرخ خاو بەسەرە

نرخەیل نەفت خاو بەسرە وە هەردوگ جوور قورس و ناوڕاس، رووژ سێشەممە، بازدانێگ تۆمار کردن ک لە 6% وەرەو بان بوی، لە هەڵوێستێگ سەیر و جیاواز وەگەرد ڕەوت داوەزین بازاڕەیل جیهانی ک کەفتنە وەر کاریگەری ڕاپۆرتەیل ئارامکردنەوەی ئەمریکی - ئیرانی.

نەفت خاو بەسرەی قورس وە بڕ 6.33 دۆلار بەرزەوبوی ک ئەرا 6.02% چوود، تا بڕەسێدە 111.43 دۆلار ئەرا هەر بەرمیلێگ. هەمان جوور نەفت خاو بەسرەی ناوڕاسیش وە بڕ 6.33 دۆلار بەرزەوبوی وە ڕێژەی 5.91% تا بڕەسێدە 113.53 دۆلار ئەرا هەر بەرمیلێگ.

نرخەیل نەفت، رووژ سێشەممە، نزیکەی 1% داوەزین لە ناو مامەڵەیل ئاسیایی، دوای ڕاپۆرتێگ ک وتوێ دۆناڵد ترەمپ سەرۆک ئەمریکا ئامادەیە ئەرا کۆتایی هاوردن وە هەڵمەتە سەربازییەگەی دژ وە ئیران.

دیاریکردن نرخ نەفت عێراق پشتبەسینە وە ڕووژنامەی هەناردەکردن، چوینکە ئەو بارەیلە ک وەرەو ئاسیا چن وەپای هاوکێشەێگ نرخەکەیان دیاری کریەێد ک پشتبەسینە وە ناوڕاس نرخ هەردوگ نەفت دوبەی و عومان، لە ڕێگەی جەمکردن هەردوگ نرخەگە و دابەشکردنیان وە بان دوو.

وەلی بارەیل نەفت ک وەرەو ئەوروپا چن، نرخەکەیان پشتبەسینە وە نەفت برێنت، وەگەرد زیادکردن بڕێگ نرخ یان داوەزین وەپای بارودۆخ بازاڕ.

لە هەمان وەخت هەناردەیل وەرەو ویلایەتە یەکگرتووەیل ئەمریکا نرخەکەیان دیاری کریەێد وە پشتبەسین وە نەفت خاو ئەمریکی (ڕۆژئاوای تەکساس)، ئەویش وەگەرد زیادکردن یان کەمکردن نرخ.