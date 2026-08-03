بارزانی و شەرع دووپات لە فراوانکردن هاوکاری لەناوەین سووریا و عراق و کوردستان کەن

شەفەق نیوز - دیمەشق

نێچیرڤان بارزانی، سەرۆک هەرێم کوردستان و ئەحمەد شەرع، سەرۆک سووریا، رووژ دووشەممە، دووپات لە گرنگی فراوانکردن ئاسوو هاوکاری هاوبەش لە گشت بوارەیل لەناوەین سووریا و عراق و هەرێم کوردستان کردن، وە تایبەت لە بوار ئابووری.

وەپای بەیاننامەیگ لە سەرۆکایەتی هەرێم کوردستان، کە رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز، ئەوەیش لەوەخت دیداریگ لەناوەین بارزانی و شەرع هات، نیمەڕو ئمڕوو، لە دیمەشق پایتەخت سووریا، کە وەزیر دەیشت سووری ئەسعەد حەسەن شەيبانی ئامادەی بۊ.

و بەیاننامەگە دیا5 کرد کە هەردوگ لایەنەگە هویروڕا و نووڕینەیل ئاشکرا کردن لەبارەی دۊایین وەرەونواچگنەیل رەوشەیل ناوچەگە، کە دووپات لە وەهازکردن ئاسایش و ئارامی کردن، و فراوانکردن بوارەیل هاریکاری هەرێمی، و چارەسەرکردن کێشەیل وە ریەیل ئاشتیانە، و دووپاتکردن لەبان مسۆگەرکردن مافەیل گشت پێکهاتەیل لە سووریای نوو.

سەرۆک هەرێم کوردستان ئافەرین لە رۆڵ سەرۆک سووری و ئەو وەرەونواچگنە کرد کە لە بوارە جیاوازەیل لە سووریا هاتنەسە دی، بیجگە لە ئامادەبۊن سووریا و رۆڵە کاریگەرەگەی لەبان هەردوگ ئاست هەرێمی و ناودەوڵەتی.

لەلای خوەیەو شەرع، وەپای بەیاننامەگە، سوپاس و پیزانین خوەی ئەرا هەرێم کوردستان نیشان دا لەبان میوانداریکردن و داڵدەدان پەنابەرەیل سووری لە ماوەی جەنگەگە، و دووپات کرد کە "سووریا وە گرنگییەو سەیر رۆڵ عراق و هەرێم کوردستان کەێد".

شەرع دووپات کرد، کە دیمەشق چەوڕی وەردەوامبۊن کار هاوبەش وەگەرد هەولێر کەێد وە هەست هاریکاری و برایەتی، وە شیوەیگ کە پەیوەندییەیل هاوسایەتی خاس لەناوەین هەردوگ لایەنەگە وەهیز بکەێد.

سەرۆک هەرێم کوردستان نێچیرڤان بارزانی شەوەکی ئمڕوو دووشەممە، رەسیە دیمەشق پایتەخت سووریا، لە سەردانیگ فەرمی کە لەناوی باسەیلیگ وەگەرد سەرۆک سووری ئەحمەد شەرع ئەنجام دەێد.

و وەرجەیە، دڵشاد شەهاب قسەکەر وەناو سەرۆکایەتی هەرێم کوردستان ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت کە سەردانەگە وە هەماهەنگی وەگەرد سەرۆک ئەنجومەن وەزیرەیل عراقی عەلی فالح زەیدی وەڕیەو چوود، و ئامانج دیرێد ئەرا پاڵپشتیکردن ئاسایش و سەقامگیری و وەهیزکردن هاریکاری سیاسی و ئەمنی و ئابووری لەناوەین هەرسێ لایەنەگە.

و ئی سەردانە دۊای زنجیرەیگ لە چەوکەفتنەیل تیەێد کە لە ماوەی هەردوگ ساڵ 2025 و 2026 بارزانی و شەرع لە پەراویز کۆڕبەن دیپلۆماسی ئەنتاڵیا گردەو کرد، کە باس لە وەرەونواچگنەیل رەوش سووری و پەیوەندییەیل وەگەرد عراق و هەرێم کوردستان کردن، وەگەرد هاریکاری لە نواگیریکردن ریخریاگ داعش و گفتوگۆ لەناوەین دیمەشق و هیزە کوردییەیل.