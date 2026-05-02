بارزانی و زەیدی دووپات لەبان گرنگی دروسکردن حکومەتیگ "هازدار" کەن ئەرا نواگیریکردن سەختیەیل

شەفەق نیوز - هەولێر

مەسعود بارزانی، سەرکردەی کورد سەرۆک پارت دیموکرات کوردستان، و عەلی زەیدی سەرۆک وەزیرەیل ئەرکدارکریای، ئمڕوو شەممە، دووپات لەبان گرنگی وەرەونواچگن لە دروسکردن حکومەتیگ فیدراڵی نوو کردن کە توانا دیرێد لەبان نواگیریکردن سەختیەیل، و وەپشتسەرنان قەیرانەیل.

ئەوەیش لە چەوپیکەفتن زەیدی و شاند چوارچیوەی یاوەری وەگەرد سەرکردەی کورد لە شوین نیشتەجیبوینی لە هاوینەهەوار سەڵاحەدین لە هەولێر، وەپەی بەیاننامەیگ لە نووسینگەی راگەیانن سەرۆک وەزیرەیل.

بەیاننامەگە وت: لە دیدارەگە باس رەوشەیل لە وڵاتەگە، و رێڕەو گفتوگۆەیل ئەرا دروسکردن حکومەت نوو کریا، کە دووپات لە گرنگی یەکخستن دید و هەڵوێستەیل و کارکردن لەبان دروسکردن حکومەتیگ هازدار کریا کە توانا بیاشتوود ئەرا نواگیریکردن سەختیەیل و وەپشتسەرنان قەیرانەیل، و ئەوەگ بەشداری کەێد لە پته‌وكردن ئارامی و گەشەپیدان، و زەدیهاوردن چەوەڕویەیل گشت رووڵەیل گەل عراق.

یەیش هاوەخت وەگەرد ئەو سەردانە تیەێد کە زەیدی ئەنجامی دەێد ئەرا شار هەولێر پایتەخت هەرێم كوردستان وە ئامانج ئەنجامداین گفتوگۆەیل وەگەرد سەرکردە کوردەیل ئەرا وەرەونواچگن لە دروسکردن حکومەت فیدراڵی ئایندە، و چەوەڕی کریەێد - دۊای تەواوبوین لە گردەوبوینەیلی وەگەرد سەرکردەیل لە هەولێر- سەرۆک وەزیرەیل ئەرکدارکریای بچوودە شار سلێمانی ئەرا چەوپیکەفتن وەگەرد بافڵ تاڵەبانی سەرۆک یەکێتی نیشتمانی كوردستان ئەرا خود باوەت، و کۆتایی وە سەردانەگەی ئەرا هەرێم تیەرێد.