بارزانی وەگەرد عەبدی باس دویاترین نووەوبویەیل لە سوریا کەێد

شەفەق نيوز- هەولێر

مەسعود بارزانی سەرۆک پارت دیموکرات کوردستان، ئمڕوو یەکشەممە، وەگەرد مەزڵوم عەبدی فەرماندەی هیزەیل هەسەدە، باس دویاترین نووەوبویەیل لە سوریا و خوەرئاوای کوردستان کرد.

بارەگای بارزانی لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: سەرۆک مەسعود بارزانی وەگەرد مەزڵوم عەبدی فەرماندەی هیزەیل هەسەدە، لە پەیوەندییگ تەلەفۆنی، باس را و نووڕینەیل کردن لەباوەت نووەوبویەیل و رەوشەیل سوریا و خوەرئاوای کوردستان کردن.

رووژ پەنجشەممەی گوزەشتە، نێچیروان بارزانی سەرۆک هەرێم کوردستان، پیشوازی لە مەزڵوم عەبدی فەرماندەی هیزەیل هەسەدە کرد، و دووپات کرد لە گرنگی وەردەوامبوین لە ئاگربەسی و رویکردن وەرەو گفتوگۆ لە سوریا.

رخدارەیل و هەڕەشەیل گلەوخواردن داعش و کاریگەریی لەبان ئاسایش و ئارامی سوریا و ناوچەگە وەگشتی باسەیل ناو ئەو دیدارە بوین.