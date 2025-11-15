بارزانی ئافەرین لە ئازایی گەنجەیل کورد کەێد کە کەفتنە وەر پەلامار لەوەر بەرزکردن پەرچەم کوردستان

شەفق نيوز– هەولێر

مەسعود بارزانی ریبەر کورد، ئمڕوو شەممە، ئافەرین لەو گەنجەیل کوردە کرد کە تویش پەلامار هاتن لەوەر بەرزەوکردن پەرچەم کوردستان لە شار دووزخورماتوو.

بارەگای بارزانی لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: بارزانی لە پیرمام پیشوازی لە بڕیگ لەو گەنجەیل کوردە کرد کە تویش دەسدرویژیکردن لەلایەن هیزەیل ئەمنی عراقی هاتن، لەوەر ئەوە کە پەرچەم کوردستان لە شار دووزخورماتوو بەرزەو کردنە، لە رووژ ئەنجامدان هەڵوژاردن لە 11ی تشرين دویەم 2025.

وتیش: مەسعود بارزانی باس سوپاس رێزی لە ئاوایی ئی گەنجەیلە کرد و روح لایەنگرانیی کوردیان، دووپاتیش کرد کە فرە لە خوین و قوربانیەیل وەخاتر بەرزەوکردن پەرچەم کوردستان پیشکەش کریاس.

بارزانی دووپات کرد کە پەرچەم کوردستان پەرچەم گشت کوردە، و هەر کوردیگ ماف دەستووری و یاسایی دیرێد شکۆمەندی شانازی وە پەرچەم و پیرووزیەیل گەل خوەی بکەێد، دووپاتیش کرد کە ئەرا هیچ کەسیگ یا لایەنیگ نییە دەس پەلامار وە پەرچەم کوردستان بەێد یا ریگری لە بەرزکردنی بکەێد، هەرچەگ ئەو لایەنە بویە یا وە هەر دەسپیچگیگ بوود.