پاڵپشتی نێچیروان بارزانی پاڵنەرە ئارا لایەنگرەیل یانەی زاخۆ دەنگ بیەن ئەرا خەڵات فیفا
شەفەق نیوز ـ دهۆک
ئەندام ئیداری یانەی وەرزشی زاخۆ دلزار عەدنان، ئمڕوو یەکشەممە، وت گامەگەی سەرۆک هەرێم کوردستان وە گەپترین دانرێد و پاڵنەرە ئەرا هاوڵاتیەیل هەرێم تا دەنگ بدەن لە بەرژەوەنی یانەگە، وتیش، نێچیروان بارزانی لە گوزەشتەش پاڵپشت یانەگە بویە لە سەرەتاوە وە دروسکردن بازیگایگ ناودەوڵەتی ئەرای.
عەدنان لە ری گفتوگو وەرد ئاژانس شەفەق نیوز داوا لە گشت سەرکردە کوردەیل و سیاسیەیل کەێد بەشدار بوون لە دەنگداین و کارکردن لەبان سەرکەفتن ئێ رویداومێژوویە کە جاریگترەک دوارەو نیەود.
وتیش؛ ئیدارەی یانەگە دەسکردیە وە هەڵمەت فراوانیگ لەری دانان چادریگ لە گشت شوینیگ شار زاخۆ تا هاوڵاتیەیل لە بەرژەوەندی یانەگە دەنگ بدەن، وتیش و تیمیگ گەرۆک دروسکریاس ئەرا گاڵداین مەردم تا بچنە ناو سایت فیفا و لایەنگرەیل یانەگە هەڵوژێرن، و دەسمیەتی ئەو کەسەیلە دەن کە ئەزموون وەکارهاوردن ئینتەرنێت نەیرن.
ئمڕوو، سەرۆک هەرێم کوردستان نێچیروان بارزانی پاڵپشتی و هاوکاری خوەی ئەرا لایەنگرەیل یانەی زاخۆی وەرزشی راگەیان ئەرا وەرگردن نازناو "خاسترین لایەنگرەیل جەهان". و لە پۆستیگ لەبان پێگەی"ئێکس " نویسان لەری دەنگ داین ئەلکترۆنی، پاڵپشتی خوەم پیشکەشوە یانەی زاخۆ کەم تا نازناو خاسترین لایەنگرەیل وەربگرن لەبان ئاست جەهان".
لە گوزەشتە، سەرۆک هەرێم کوردستان نێچروان پاڵپشتی و هاوکاری خوەی راگەیان ئەرا لایەنگرەیل یانەی زاخۆی وەرزشی ئەرا وەرگردن نازناو "خاسترین" لایەنگرەیل لە جەهان.
سەرۆک هەرێم داوا لە گشت رۆلەیل کوردستان کەێد ـ لە هەرکاملا بوون ـ باشداربوون و دەنگ بدەن ئەرا وەدەسهاوردن ئێ نازناو جەهانیە، و دەسخوەشی لە یەکێتی تووپان ناودەوڵەتی فیفا کەێد ئەرا کاندیدکردن لایەنگرەیل یانەی زاخۆ لەناوەین سێ لایەنگرەیل.