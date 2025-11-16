‏پاڵپشتی نێچیروان بارزانی پاڵنەرە ئارا لایەنگرەیل یانەی زاخۆ دەنگ بیەن ئەرا خەڵات فیفا

‏شەفەق نیوز ـ دهۆک

‏ئەندام ئیداری یانەی وەرزشی زاخۆ دلزار عەدنان، ئمڕوو یەکشەممە، وت گامەگەی سەرۆک هەرێم کوردستان وە گەپترین دانرێد و پاڵنەرە ئەرا هاوڵاتیەیل هەرێم تا دەنگ بدەن لە بەرژەوەنی یانەگە، وتیش، نێچیروان بارزانی لە گوزەشتەش پاڵپشت یانەگە بویە لە سەرەتاوە وە دروسکردن بازیگایگ ناودەوڵەتی ئەرای.

‏عەدنان لە ری گفتوگو وەرد ئاژانس شەفەق نیوز داوا لە گشت سەرکردە کوردەیل و سیاسیەیل کەێد بەشدار بوون لە دەنگداین و کارکردن لەبان سەرکەفتن ئێ رویداومێژوویە کە جاریگترەک دوارەو نیەود.

‏وتیش؛ ئیدارەی یانەگە دەسکردیە وە هەڵمەت فراوانیگ لەری دانان چادریگ لە گشت شوینیگ شار زاخۆ تا هاوڵاتیەیل لە بەرژەوەندی یانەگە دەنگ بدەن، وتیش و تیمیگ گەرۆک دروسکریاس ئەرا گاڵداین مەردم تا بچنە ناو سایت فیفا و لایەنگرەیل یانەگە هەڵوژێرن، و دەسمیەتی ئەو کەسەیلە دەن کە ئەزموون وەکارهاوردن ئینتەرنێت نەیرن.

‏ئمڕوو، سەرۆک هەرێم کوردستان نێچیروان بارزانی پاڵپشتی و هاوکاری خوەی ئەرا لایەنگرەیل یانەی زاخۆی وەرزشی راگەیان ئەرا وەرگردن نازناو "خاسترین لایەنگرەیل جەهان". و لە پۆستیگ لەبان پێگەی"ئێکس " نویسان لەری دەنگ داین ئەلکترۆنی، پاڵپشتی خوەم پیشکەشوە یانەی زاخۆ کەم تا نازناو خاسترین لایەنگرەیل وەربگرن لەبان ئاست جەهان".

‏لە گوزەشتە، سەرۆک هەرێم کوردستان نێچروان پاڵپشتی و هاوکاری خوەی راگەیان ئەرا لایەنگرەیل یانەی زاخۆی وەرزشی ئەرا وەرگردن نازناو "خاسترین" لایەنگرەیل لە جەهان.

‏سەرۆک هەرێم داوا لە گشت رۆلەیل کوردستان کەێد ـ لە هەرکاملا بوون ـ باشداربوون و دەنگ بدەن ئەرا وەدەسهاوردن ئێ نازناو جەهانیە، و دەسخوەشی لە یەکێتی تووپان ناودەوڵەتی فیفا کەێد ئەرا کاندیدکردن لایەنگرەیل یانەی زاخۆ لەناوەین سێ لایەنگرەیل.

