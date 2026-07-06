ئاڵشتکارییەیل کارگێڕی لە پەروەردەی هەولێر

شەفەق نیوز - هەولێر

ئمڕوو دووشەممە، پارێزگای هەولێر، راگەیان لە ئەنجامداین ئاڵشتکارییەیل لە پۆستە کارگێڕییەیل لە وەڕیەوبەرایەتی پەروەردە، ئەوەیش لە چوارچیوەی تەقەلا وەردەوامەیلی ئەرا پەرەپیداین سیستەم فێرکاری و نووەوکردن پێکهاتە کارگێڕییەیل لە پایتەخت.

بەیاننامەیگ لە پارێزگاگە، کە رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز باس ئەوە کرد، کە رسوومەیل فەرمی لە دیوان پارێزگاگە وەڕیەو چگ وە ئامادەبۊن ئومێد خۆشناو پارێزگار هەولێر، و هێمن قادر جیگری، و لوقمان سەعید وەڕیەوبەر گشتی پەروەردەی هەولێر، کە لەناوی راگەیانریا لە وەرگردن ئەرکەیل پۆست نووەگەی لەلایەن دلێر عەبدوڵڵا، چۊ جیگر وەڕیەوبەر گشتی ئەرا پەروەردەی هەولێر، و رێزان محەمەد ئەمین، چۊ وەڕیەوبەر نوو ئەرا پەروەردەی ناوەند هەولێر.

پارێزگار هەولێر، وەپای بەیاننامەگە، پەسن تەقەلایەیل وەڕیەوبەر وەرین ئەرا پەروەردەی ناوەندەگە دا، و نرخ رۆڵ گەورەی لە ماوەی ساڵەیل گوزەشتە لە خزمەتکردن پرۆسەی پەروەردەیی و فێرکاری و پاڵپشتییە وەردەوامەگەی ئەرا کادرەیل وانەوتن زانست.

هەرلیوا پارێزگارەگە پیرووزبایی پیشکەش وە وەڕیەوبەر نوو ئەرا پەروەردەی ناوەند هەولێر کرد، و دووپات پاڵپشتی تەواوەتی پارێزگاگە کرد ئەرا کار وەڕیەوبەرایەتییەگە لە جیوەجیکردن پلانە فێرکارییەیل و بەرزەوکردن ئاست کار دامەزراوەیی وەجۊریگ خزمەت وە خوەنەوارەیل و پرۆسەی پەروەردەیی لە پارێزگاگە بکەێد.